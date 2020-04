Arzobispo de San Juan solicita investigación por compra fallida de pruebas de COVID-19

En medio de su mensaje producto del viernes santo, el Arzobispo Metropolitano de San Juan, Monseñor Roberto Octavio González Nieves, solicitó que se investigue “hasta las últimas consecuencias” la compra fallida de un millón de pruebas de COVID-19 por casi 40 millones de dólares.

“Puerto Rico está lleno desde hace tiempos de rostros muy desfigurados, como el que contemplamos hoy de Jesús en su cruz, por las secuelas de sus propias cruces. A nosotros y nosotras no solo nos ha desfigurado el rostro el coronavirus, ni el huracán María, ni los terremotos del pasado mes de enero, sino que la pandemia de la corrupción, del oportunismo contractual ante las tragedias, de la irresponsabilidad administrativa en la gestión pública y privada.”, dijo González Nieves en su mensaje.

A las puertas de lo que será una Semana Santa atípica debido al distanciamiento social.

Hablando del oportunismo contractual, nos causa un profundo dolor social la situación que se ha dado a conocer de las compras de las pruebas por 40 millones a compañías sin experiencia y sin las pruebas ser confiables y sin las garantías de ser aprobadas por las entidades regulatorias. Esto debe ser investigado hasta las últimas consecuencias como se nos ha prometido y que se tomen las medidas para que en el futuro, gestiones como éstas altamente cuestionables no se vuelvan a repetir en medios de tragedias humanas.”, añadió.

Además, el Arzobispo Metropolitano de San Juan habló sobre la crisis por desempleo que ha causado el COVID-19.

“También, hoy la liturgia nos invita a no solo mirar la cruz de Jesús sino la cruz de tantos hermanos y hermanas nuestros; nos invita a escuchar no solo los gritos de Jesús en su cruz, sino los gritos de hambre, de injusticia de nuestros pobres, de ambulantes, desempleados, de nuestros presos que aunque son despojados de su libertad, no así de su dignidad. También son los gritos de la Amazonía, de sus habitantes, de la tierra, de nuestra casa común que sufre por la crueldad de los explotadores en complicidad con los corruptos en el poder, de los 200,000 empleos que se perdieron en Puerto Rico cuando unos líderes inescrupulosos lograron desestimar la 936”, lamentó.

Recientemente González Nieves, en entrevista con Telenoticias, pasó juicio sobre el manejo gubernamental del coronavirus, a las puertas de lo que sería una Semana Santa atípica debido al distanciamiento social. Además solicitó al gobierno que repiense la manera en la que se maneja la economía de la Isla.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.