Aseguradora alerta sobre llamadas fraudulentas

La aseguradora Univeral alertó este miércoles sobre llamadas telefónicas fraudulentas en las que se identifican como la empresa Link After.

Según se indicó, solicitan información y datos personales alegando que representan a Universal. Si marca el 787-641-0947 -de donde llaman- le indican que es una compañía de mercadeo que representa bancos, compañías de seguros entre otros y le devolverán su mensaje.

"Universal deja meridianamente claro que no tiene relación alguna con la compañía Link After y que esta empresa no provee servicios a Universal ni a ninguna de las compañías que forman parte del Grupo y que no están autorizados a hablar o solicitar información a nombre de Universal. Le exhortamos a que no provean información alguna, ni vía telefónica, en persona o por correo electrónico para que proteja su identidad", sostuvo la empresa en comunicado de prensa.

Según se informó, se refirió el asunto a autoridades pertinentes y la Oficina del Comisionado de Seguros.

La línea oficial de Servicio al Cliente de Universal es 787.641.7171.

