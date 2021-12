Asesinan a reguetonero “Jehza” en Carolina

El cantante de música urbana Jethzaniel Rosario Brito, conocido como "Jehza" fue asesinado en la noche del domingo en la calle 11 de la urbanización Jardines de Country Club en Carolina.

Según el reporte policiaco, una llamada anónima alertó a las autoridades sobre unas detonaciones de arma de fuego y al llegar los agentes del cuartel de Carolina Norte, se encontraron con el cadáver de Rosario Brito con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo.

"Jehza" tenía 32 años y era residente de dicho pueblo.

El sello discográfico White Lion Records, donde pertenecía Rosario Brito, lamentó su muerte.

"POR FAVOR NO ME LLAMEN NO QUIERO HABLAR CON NADIE. Se me fue un hijooo. TANTO QUE LO QUERÍA", publicó en su cuenta de Instagram.

Relacionados a estos hechos, hasta el hospital Dr. Federico Trilla de Carolina llegó Bryan Guerrero Martínez de 29 años quien presentaba varias heridas de bala y al ser atendido en la sala de urgencias, fue referido al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

El agente Pizarro adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina junto al fiscal José Carrasquillo se hicieron a cargo de la investigación.