Gobernador confirma aumento de $1,000 mensuales para los maestros

El gobernador Pedro Pierluisi confirmó este lunes que los maestros recibirán el aumento solicitado de $1,000 al mes, a partir de julio.

Según explicó en conferencia de prensa, el alza salarial se logra con el Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, la utilización de estos fondos sería temporera, en lo que se identifican fondos estatales.

"En otras palabras, desde julio de este año, en vez de recibir solo los $235 que se aprobaron en el Plan Fiscal, recibirán $1 mil con la diferencia de $765 provenientes de los fondos federales. Por otro lado, desde el 1 de enero del 2023, en vez de un aumento de $470 que ya está aprobado, van a recibir $1 mil y la diferencia de $530 vendrán de fondos federales. Así vamos a suplementar con los fondos federales el aumento a sus salarios proveniente de fondos estatales que ya fue aprobado”, comentó el gobernador quien solicitará una revisión del Plan Fiscal Certificado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera (JSAF), según las finanzas del gobierno sigan mejorando para no solo los maestros sino para todos los servidores públicos", explicó Pierluisi.

Pierluisi indicó que aparte de esto, el gobierno central está impulsando una serie de acciones para advenir más fondos al gobierno para hacerle justicia salarial definitiva a los maestros. Por ejemplo, los fondos federales que lleguen a Puerto Rico se utilizarán para financiar la tarjeta de salud “lo que significará ahorros a nuestro presupuesto estatal”, una vez el Congreso los apruebe y pueden servir para suplementar el aumento. A esto se unen otras iniciativas que pudieran impactar los recaudos del Departamento de Hacienda, como el crecimiento económico de la Isla y los cambios contributivos federales que impondrían una contribución mínima a las empresas foráneas.

Los educadores realizaron manifestaciones la semana pasada -incluyendo el mecanismo de ausentismo (Teacher’s Flu)- y se lanzaron a la calle, para exigir mejor paga y un retiro digno. Esto, luego de que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) indicara que recibirían un aumento de $470.

“Quiero ser claro, protesten o no protesten, yo siempre los he escuchado. Respeto sus manifestaciones y valoro sus reclamos. Pueden estar seguros de que, igual que en este caso, sigo trabajando y buscando alternativas para lograr atender los reclamos de nuestros empleados y de nuestro pueblo. Aquí no hay varitas mágicas, aquí con lo que pueden contar es con trabajo duro, mío y de todo mi equipo de trabajo”, dijo el gobernador.

Tras el anuncio, el primer mandatario solicitó a la Asamblea Legislativa a trabajar en conjunto con la Rama Ejecutiva y particularmente al Senado le urgió confirmar el nombramiento del secretario de Educación.

“Debo decirle a nuestra gente, cuidado con aquellos que ahora se jactan de ser los defensores de nuestros maestros, esos que ni se han dignado a confirmar un Secretario de Educación. No se dejen confundir de mensajes de twitter y de proyectos de ley sin financiamiento, particularmente de aquellos que legislaron los recortes a las pensiones y declararon el impago que nos trajo la Junta. Esos no solo padecen de amnesia, sino también aparentemente parece que buscan que la Junta nunca se vaya, pues prometen villas y castillas, sin identificar los recursos para costearlas. Eso fue precisamente lo que nos llevó a la quiebra. Conmigo no cuenten para demagogia, cuenten conmigo para soluciones responsables que siempre tienen como guía el bienestar de Puerto Rico. A eso yo me dedico”, comentó.

El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), Víctor Manuel Bonilla Sánchez, adelantó la información previo a la conferencia de prensa. .

“Yo entiendo que es justo y lo pedimos porque somos los representantes exclusivos y lo vamos a llevar a convenio colectivo para que se pueda ver el artículo negociado en el convenio”, añadió.

En su mensaje, Pierluisi se comprometió, además, en mejorar la compensación de otros servidores públicos.

"Vamos a hacerlo responsablemente, pero vamos a hacerlo. Quiero ser claro, protesten o no protesten, yo siempre he escuchado y he defendido a nuestros maestros y maestras", manifestó.