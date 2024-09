Aún por procesar unas 50 mil solicitudes de voto adelantado

La presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera, informó este lunes que aún quedan por procesar unas 50 mil solicitudes de voto adelantado.

Según informó Padilla Rivera, la Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado (JAVAA) debe encargarse de las solicitudes emitidas de manera electrónica, por correo postal, o por la plataforma de eRe, mientras las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) atenderían las solicitudes que se entregaron físicamente.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Explicó, además, que quedan 31 mil solicitudes por grabar en las JIP, mientras unas 20 mil en las JAVAA, que deben completarse antes del 6 de octubre.

Por otro lado, la comisionada electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Karla Angleró, atribuyó los atrasos en el proceso a la falta de personal.

“Esas solicitudes no se pudieron grabar al cierre del registro administrativo. Hay una falta de personal. Lo hemos venido diciendo por mucho tiempo. Además que se había establecido que las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) que son las mismas que atienden al público cuando se van a inscribir, reactivar, reubicar, grabaran de 6:00 de la noche a 8:00 de la noche durante el periodo de inscripción. Eso no se pudo lograr”, expresó en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

Sobre si esto atrasaría el envío de papeletas, la presidenta alterna aseguró que no.