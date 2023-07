AutoExpreso anuncia interrupción de opciones de recarga

La Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), anunció este miércoles que durante el fin de semana del 21 al 24 de julio las opciones de recarga de AutoExpreso no estarán disponibles mientras se trabajan actualizaciones al sistema.

El proceso se iniciará el viernes, 21 desde las 6:00 p.m. y las operaciones de recarga se reanudarán a partir del lunes, 24 a las 6:00 a.m. Durante este periodo el proceso de recarga a través de los carriles de recarga, el sitio web www.autoexpreso.com y a través de la aplicación AutoExpreso Móvil y los detallistas no estarán disponibles. Además, el cuadro telefónico y los centros de servicio al cliente de AutoExpreso en Metro Office Park (Guaynabo), Centro Gubernamental Roberto Sánchez Villela (Minillas), y en los CESCO no estarán operando el sábado 22 de julio. Una vez completados los trabajos, los conductores podrán llevar a cabo las transacciones a través de los métodos habituales.

“Como todos los sistemas electrónicos, el sistema de AutoExpreso necesita hacer sus actualizaciones para mantener al día todos sus componentes. Los trabajos han sido planificados de manera estructurada, para completarse en el tiempo contemplado, de manera que la interrupción sea mínima para los conductores. Le recordamos que aún no se están emitiendo multas nuevas de AutoExpreso hasta nuevo aviso”, dijo el director ejecutivo de la ACT, Dr. Edwin González Montalvo.

Los conductores que tengan un atraso en su cuenta a causa de transacciones efectuadas durante del 21 al 24 de julio, tendrán un periodo de gracia hasta el martes, 8 de agosto de 2023 para actualizar su balance.

González exhortó a la ciudadanía a mantenerse informado a través de la página web de AutoExpreso, la aplicación AutoExpreso Móvil y las redes sociales de la ACT y el DTOP.