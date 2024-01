Avión que se dirigía a Puerto Rico coge fuego en motor y aterriza de emergencia en Miami

Un avión de carga que se dirigía hacia Puerto Rico, aterrizó de emergencia la noche del jueves en el Aeropuerto Internacional de Miami luego de experimentar problemas en uno de sus motores, según confirmó la aerolínea Atlas Air.

"Podemos confirmar que el vuelo 5Y095, un avión de carga, aterrizó de manera segura después de experimentar un mal funcionamiento del motor poco después de su salida del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA)", señaló un vocero de Atlas Air .

NBC6 (Sur de Florida) recibió las llamadas de socorro realizadas al control de tráfico aéreo. "Mayday, mayday… Tenemos un incendio en el motor", decía la grabación de audio. "Solicito acceso de regreso al aeropuerto. No, seguiremos adelante y aterrizaremos. Tenemos cinco almas a bordo".

En imágenes compartidas en Instagram por la cuenta de Only in Dade se ve a una aeronave en el cielo, con aparente fuego en uno de sus motores. Sin embargo, no se ha confirmado que las imágenes correspondan con la aeronave. Mira aquí el video.

La aerolínea dijo que la tripulación siguió todos los procedimientos y regresó de manera segura al aeropuerto.

“La seguridad es siempre nuestra principal prioridad y realizaremos una inspección exhaustiva para determinar la causa”, señaló Atlas Air.

No se reportaron heridos por este incidente.