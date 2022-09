Ayuda de $700 de FEMA no es para todos

Idamis de Jesús, especialista en ayuda individual de la Agencia federal de Manejo de Emergencias (FEMA), dijo el viernes que a pesar de que los criterios para solicitar la ayuda de $700 dólares son bastante amplios, el beneficio está contemplado para personas que verdaderamente están en una situación de emergencia.

“ (La ayuda de) los 700 dólares está diseñado para aquellas personas que actualmente están fuera de su residencia primaria, tienen una necesidad inmediata y posiblemente tenga que desalojar su casa, porque no tienen servicio de agua y luz, para que puedan comenzar a compensar esas necesidades básicas y puedan comenzar la transición pertinente de lo que es refugio, gastos médicos, alimentación, agua o cualquier necesidad que tengan”, dijo De Jesús en conferencia de prensa.

“Cuando la persona se registra con FEMA, los criterios para registrarse, es que su municipio esté declarado. De ahí entonces se le pide toda la información básica personal. El sistema va a validar la identidad, para evitar situaciones de fraude. Pero el requerimiento de si vivías en la casa al momento del incidente ahora no es parte de los criterios, sino como la persona presenta su escenario y de ahí el propio sistema es quien estaría determinando quien es la persona elegible, de acuerdo a las contestaciones que esté dando el solicitante.

Al preguntarle si entonces los criterios para solicitar y la cualficación son bastante amplios, De Jesús contestó que “comparado con el huracán María, hay mayor flexibilidad. Hay mayor cantidad de dinero y se expandieron los criterios, porque anteriormente, lo que se que consideraba era si la persona vivía o no en la casa y eso no es un parámetro actualmente. Pero el programa está diseñado para las personas que están en un refugio, no estén en sus casas, aunque estén recibiendo alimentos a través del Gobierno de Puerto Rico o tienen otras necesidades como la comida o la transportación, todos esos elementos están contemplados”, expresó.

Presiona aquí para visitar el enlace donde está disponible la ayuda.