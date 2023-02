Bad Bunny: “Agradecido de las personas que me quieren de verdad”

El cantante puertorriqueño Bad Bunny acudió este lunes a su cuentra de Instagram para agradecer a sus fanáticos tras hacer historia al ganar un Grammy en la categoría Mejor Álbum de Música Urbana con “Un verano sin ti”.

“GRACIAS. Soy agradecido con Dios, con la vida, con el amor que recibo. Agradecido de poder vivir momentos que nunca imaginé”, sostuvo el artista urbano.

Benito Martínez Ocasio, nombre de pila del intérprete de “Tití me preguntó”, también agradeció a las personas que lo quieren de verdad y a los que lo entienden.

“Agradecido de las personas que me quieren de verdad, los que me apoyan genuinamente, los que me entienden y por los que no también. Agradecido de poder hacer lo que más amo, MÚSICA. Me siento feliz, me siento orgulloso de mi y por eso doy GRACIAS”, añadió en la publicación, en la que incluyó fotos de su presentación, cuando recibió el galardón y cuando posó junto a Taylor Swift.

El artista boricua abrió el domingo la 65ª entrega de los premios Grammy y encendió el escenario con sus temas “El apagón” y “Después de la playa”.

Iniciando el 2023, el cantante fue eje de controversia luego de que se hiciera viral un video donde le quita el teléfono a una joven y presuntamente se lo lanzara al agua en República Dominicana.

Tras el incidente, el conejo malo puso privado su cuenta de Instagram y cambió su foto de perfil de Twitter con la descripción: “me van a extrañar”.