Bad Bunny celebra la cultura boricua con el lanzamiento de su sexto álbum

El ganador de 3 GRAMMY® y 11 Latin GRAMMY®, Bad Bunny lanzó este domingo su sexto álbum de estudio, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

La producción de 17 temas está profundamente arraigada en la música jíbara, una expresión del folklore puertorriqueño que forma parte esencial de la crianza de muchos en la isla, entrelazada en la vida diaria y la cultura.

Combinando de manera impecable géneros clásicos como la plena y la salsa con estilos más modernos como el house y el reggaetón, el álbum ofrece una producción de primer nivel grabado en Puerto Rico, enriquecido con letras emotivas e instrumentos tocados en vivo que celebran la esencia y el patrimonio puertorriqueño de Bad Bunny. "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ya está disponible en todas las plataformas digitales de música.

"DeBÍ TiRAR MáS FOToS" pone en alto el talento puertorriqueño con colaboraciones de artistas como Chuwi, Dei V, Omar Courtz, Pleneros de la Cresta y RaiNao, reafirmando el compromiso de Bad Bunny de enaltecer su cultura. En temas de salsa como "BAILE INoLVIDABLE" y "LA MuDANZA", trabajó con jóvenes músicos de la Escuela Libre de Música y con el productor emergente Big Jay, destacando cómo la nueva generación está lista para tomar la antorcha, revitalizando estilos clásicos y asegurando su evolución para el futuro. Al fusionar los variados y versátiles ritmos de la isla con perspectivas frescas, Bad Bunny no solo honra sus raíces, sino que también devuelve el apoyo que alguna vez recibió, creando oportunidades para talentos emergentes y demostrando al mundo que la música puertorriqueña sigue siendo tan dinámica y expansiva como siempre.

Con el apoyo de sus colaboradores como La Paciencia, MAG y Tainy junto a talentos emergentes como Big Jay y Saox, "DeBÍ TiRAR MáS FOToS" ofrece una producción que mezcla sonidos afro-puertorriqueños tradicionales con elementos modernos como sintetizadores, manteniendo siempre la esencia de los instrumentos tocados en vivo. El álbum refleja una conexión profunda con la cultura puertorriqueña mientras incorpora influencias contemporáneas que han moldeado el panorama musical de su generación.

"Llevo años soñando con este álbum, soñando con varias canciones que verlas hechas realidad me llena de mucha alegría. Siempre he sido honesto con las personas que me siguen, cada vez les muestro más de mí porque y a su vez yo también me voy conociendo más. Este álbum es el resultado de experiencias vividas que me han llevado a conocerme mejor, incluso a conocer cuáles son los ritmos en los que más disfruto cantar y crear. Soy puertorriqueño, soy caribeño y por mi sangre corre mi música, mi cultura, mi historia y la de mi tierra, desde la plena hasta el reguetón. En el momento más alto de mi carrera y mayor popularidad quiero mostrarle al mundo quién soy yo, quién es BENITO ANTONIO, qué es PUERTO RICO. Lo mejor está por venir" - Bad Bunny.

Bad Bunny inicia este 2025 con su nuevo álbum, pero también dejó una huella significativa al cerrar el 2024. Todo comenzó con una publicación críptica en la cuenta de Instagram de Apple Music con el mensaje "estamos listos," lo que desató la emoción de sus fans y especulaciones sobre música nueva. Aprovechando este impulso, Bad Bunny colaboró con Google Maps y Spotify para crear una experiencia innovadora e interactiva previa al lanzamiento. Como parte de esta colaboración, se revelaron coordenadas para cada canción del álbum en Spotify, invitando a los fanáticos a explorar Google Maps en busca de pistas ocultas. Este despliegue interactivo no solo aumentó la expectativa, sino que también dio a conocer los nombres de las canciones utilizando imágenes recién capturadas de Puerto Rico View, añadiendo un toque de misterio y emoción para su leal base de seguidores. Al mismo tiempo, reafirmó su posición como una fuerza revolucionaria en la música, mientras celebraba con orgullo sus raíces puertorriqueñas.