Bad Bunny reacciona a resultado electoral: “Nada fue en vano”

El exponente de música urbana, Bad Bunny, se expresó este miércoles en las redes sociales ante el resultado electoral que apunta a una victoria de la comisionada residente, Jenniffer González, en la carrera por la gobernación.

"Hoy más que nunca me siento orgulloso de quien soy, de mis acciones y del amor que le tengo a mi tierra. Se vale estar triste, se vale sentirse desanimado pues entiendo la frustración que sentimos muchos. A mi también me preocupa el futuro de PUERTO RICO y a los daños que se pudiera enfrentar en los próximos años, por eso me expreso y no dejaré de hacerlo", lee la publicación en X.

"Aquí seguimos, no nos quitamos. Con la frente en alto y sobretodo con la conciencia tranquila. Hay que seguir educando, seguir luchando por el país que nos merecemos. Gente, nada fue en vano. Con amor y paciencia se educa", añadió.

El cantante se comprometió a seguir alzando su voz para defender la Isla y que "gobierne quien gobierne", estará dispuesto para aportar al país.

"Al pueblo nos toca defender lo nuestro. El pueblo cambió y se siente. LUMA SE TIENE QUE IR, no se olviden de eso. La CEE tiene que desde ya trabajar en mejorar su sistema que claramente fue un fracaso dejando muchas dudas y un mal sabor anti democrático", agregó.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, fue una de las figuras públicas que endosó a Juan Dalmau de la Alianza para gobernador, e incluso fue protagonista en una guerra de "billboards" con políticos del Partido Nuevo Progresista (PNP), particularmente con el senador Thomas Rivera Schatz.

También fue vocal en la importancia de ejercer el derecho al voto.

Asegura que ahora les toca fiscalizar "lo que viene pa' encima".

Por otro lado, Dalmau, quien quedó en una histórica segunda posición al desplazar al Partido Popular Democrático (PPD) hacia el tercer lugar, comentó la publicación del Conejo Malo.

"Hicimos historia y el país que merecemos llegará. Un abrazo", escribió.