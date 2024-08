En prisión imputado de arreglar casas abandonadas y alquilarlas

Un hombre identificado como Eduardo Osorio de 64 años, fue arrestado este jueves en Toa Baja por alegada apropiación ilegal y fraude.

Según la investigación, Osorio -contra quien pesaba una orden de arresto con fianza de $100,000- presuntamente remodelaba casas abandonadas y las alquilaba, aunque no les pertenecían.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

La Policía obtuvo conocimiento del caso luego que un querellante alegara haberle pagado $10,000 para el alquiler de una propiedad con opción a compra. Luego de que el perjudicado viviera como inquilino por cerca de un año en la residencia, fue desalojado por la propietaria de la casa.

Al salir del cuartel de la Policía, Osorio dijo ser inocente.

"Soy inocente de estas imputaciones que me están haciendo a mí. No vieron mi versión y me metieron preso. Me tenían que citarme a mí primero para radicarme cargos. Nunca me citaron", expresó.

El hombre no pudo prestar la fianza de $100,000, por lo que fue ingresado a prisión en Bayamón.

La vista preliminar fue pautada para el 14 de agosto.