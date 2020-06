Bayamón | Santa Rosa Mall anuncia protocolo de seguridad

La administración del centro comercial Santa Rosa en Bayamón dio a conocer el martes un plan de prevención que garantizará la seguridad de los visitantes durante la pandemia del coronavirus COVID-19.

En declaraciones escritas, el portavoz del centro comercial, Alan Muñoz instó tanto a los consumidores a realizar sus compras siguiendo las medidas de seguridad y confiados en que se han tomado las medidas para garantizar la salud y el bienestar de la comunidad.

Indicó que entre las medidas detalladas, el plan establece que tanto las puertas de salidas y entradas del centro comercial estarán debidamente rotuladas, las cuáles contarán con una estación de desinfectante o para el uso de los visitantes. En cada entrada habrá empleados de seguridad que orientarán al público sobre las instrucciones a seguir.

Agregó que el plan de reapertura hace énfasis a que toda persona que se encuentre dentro de las instalaciones del centro comercial deberá tener su boca y nariz cubierta con una mascarilla o protector. Asimismo, estarán rotuladas las rutas por donde transcurre el flujo de personas en los pasillos, con el propósito que sean utilizadas de manera unidireccional.

De otra parte, Muñoz indicó que un guardia tomará la temperatura corporal a empleados de la compañía de seguridad como a contratistas que ofrecen servicios en el centro comercial. Asimismo, el programa indica que no se permitirá la entrada a más de una persona por cada 100 pies cúbicos (conteo cada 30 minutos). De igual forma, el plan indica que habrá un control de las personas que acceden a los baños. En cuanto al área de comida o “food court”, queda eliminado el uso de bandejas, por lo que los restaurantes prepararán la comida para llevar.

Este es el listado de tiendas que abrieron sus puertas al público en el horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde de lunes a sábado: Church’s Chicken, Denny’s, Maineke, Autolux, First Bank, Farmacias Caridad, GNC, Lebiram, Exentrix, Jerneys, At&t, Babybom, Fast key, Kiss me, Dress my Tablet, Me Salvé, T-Mobile, Emotion Beauty Supplies, Bien latino, Asistencia Dorada, Laboratorio Quest, All ways 99, Claro, Humberto Vidal, Fallas, Golden Palace, Pearl Vision, Kress, Rainbow, Siren, Bakers, Boost mobile, Almacenes Plaza, Easy Print, Burger King, Babybull, Subway, Taco Maker, Top Potato, Triple S, Ruby’s Exotic, Essence’s, Fisiatra Dr. Amy, Dentista, Preven, Baby Depot, Burlington, Chulerias y Oscar Beauty Salon.

De otra parte, informaron que está en pie la remodelación del centro comercial y los planes de construcción del nuevo IKEA.

