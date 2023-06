Boricuas consiguen las primeras dos medallas en San Salvador 2023

Los equipos masculino y femenino de Puerto Rico en tenis de mesa le dieron este viernes las primeras dos medallas, oro y plata, respectivamente, en los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

La final del evento se llevó a cabo en el Complejo Deportivo el Polvorín.

Brian Afanador, Daniel González, Ángel Naranjo y Oscar Birriel derrotaron, 3-1, a los cubanos Jorge Campos, Andy Pereira, Adrián Pérez y Livan Martínez, para ganar su segunda medalla de oro en Juegos Centroamericanos y del Caribe. La primera vez fue en la edición de Veracruz 2014, ya que en Barranquilla 2018 se proclamaron subcampeones.

“Me siento súper feliz, súper contento. Agradecido con Dios y con mi equipo. Tuvimos una revanchita. Nosotros dimos realmente el todo por el todo. Antes del partido teníamos la meta bien clara, que era este oro”, indicó el doble olímpico, Afanador.

González y Afanador jugaron el doble derrotando, 3-1 (11-4, 9-11, 11-7, 13-11), a Campos y Martínez. Naranjo luchó hasta el final contra Araya, pero perdió 3-2 (11-7, 11-9, 3-11, 9-11 y 8-11). González tuvo la tarea de otorgarle la ventaja al equipo al vencer al máximo de parciales, 3-2 (4-11, 15-13, 11-5, 7-11 y 11-8) a Martínez. El remate y cierre de oro lo dio Afanador al ganar 3-1 (6-11, 11-9, 11-8 y 11-7) a Pereira.

“Había dicho en otras entrevistas que el trabajo no estaba terminado. Nosotros teníamos la meta bien clara. Nosotros dejamos el cuero ahí para ganar esta medalla”, dijo González.

Los puertorriqueños pasaron a discutir la medalla de oro al derrotar en semifinales al equipo de Centro Caribe Sports, los guatemaltecos Diego de la Cruz, Heber Moscoso, Héctor Gatica y Sergio Carrillo. La victoria fue 3-0.

Uno de los creadores del éxito de los tenimesistas es el entrenador en jefe, Eladio Afanador. Este estuvo viviendo intensamente cada partido y cada punto con los rivales en la etapa por equipos.

“Para mí es un sueño. Un logro más en mi vida. No sin antes decir, que yo no estoy solo. Tengo muchas personas que me apoyan para lograr esto. Nosotros somos muy duros. Yo me siento muy orgulloso de estos muchachos y se lo dedicamos a nuestra Isla del Encanto”, expresó Afanador, padre.

El presidente de la Federación Puertorriqueña de Tenis de Mesa, Iván Santos, le dio un significado a la medalla del equipo masculino.

“Muy importante esta medalla por equipo, porque tú hablas de un país. Esto es un equipo de trabajo con unos veteranos como Brian y Daniel, y unos jóvenes que son bien entrenados por Eladio Afanador”, concluyó Santos.

Plata en el femenino, para ser la primera medalla de la delegación

El equipo femenino integrado por las hermanas Adriana y Melanie Díaz y Brianna Burgos llegaron al podio con medalla de plata, tras enfrentar un intenso duelo contra las nuevas campeonas centroamericanas y del Caribe, las cubanas Daniela Fonseca, Edtela Crespo, Idalys Lovet y Lizdainet Rodríguez.

El marcador de la final fue 3-1.

“Lo primero que tengo que decir es que Cuba jugó muy bien. Hizo una gran remontada contra México. Jugaron con mucho deseo. También tuvieron un mejor día que nosotros. En términos generales es que la plata no es que sea mala, es que éramos los campeones. Eso siempre duele un poco. Todavía queda torneo, quedando el doble femenino, doble mixto y los individuales. Esto está empezando”, indicó el entrenador en jefe del equipo femenino, Bladimir Díaz.

Los marcadores del partido fueron: en dobles Burgos y M. Díaz 1-3 (7-11, 4-11, 11-6 y 10-12), contra Lovet y Crespo. A. Díaz controló a Fonseca en el sencillo, 3-0 (11-5, 11-5, 11-2), para empatar el encuentro 1-1. Burgos tuvo la tarea de jugar el segundo sencillo contra Lovet, perdiendo 3-0 (2-11, 6-11 y 7-11). En el cuarto encuentro de las boricuas, M. Díaz se enfrentó a Fonseca, quien dominó a la boricua, 3-1 (11-7, 7-11, 8-11 y 5-11).

“Hoy fue bastante difícil. Representar a Puerto Rico es una gran responsabilidad, que conlleva mucha presión. Nuestro equipo es bastante nuevo, esto nos va a servir para mejorar en el futuro. En las próximas competencias seguiré dándolo todo”, dijo A. Díaz, raqueta principal de Puerto Rico.

En la ronda semifinal, las boricuas derrotaron, 3-0, a las dominicanas Yasiris Ortiz, Esmerlyn Castro, Shary Muñoz y Eva Brito.

En los Juegos de Barranquilla 2018, Puerto Rico ganó medalla de oro en la rama femenina con las hermanas Díaz, Adriana, Melanie y Fabiola, y Daniely Ríos. En Veracruz 2014 fue la primera vez que las raquetas boricuas ganaron oro.