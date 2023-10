Boricuas desfilan en la inauguración de los Juegos Panamericanos 2023

La delegación boricua en los Juegos Panamericanos 2023 participaron este viernes de la colorida inauguración de las justas en el Parque Estadio Nacional en Santiago, Chile.

La judoca María Pérez y el arquero Jean Pizarro fueron los encargados de cargar la monoestrellada rodeados del resto de los 222 atletas que representarán a la isla en Santiago 2023.

“Yo llevo años diciendo ‘a mí me encantaría ser abanderada’, porque yo siempre estoy atrás y me robo el show brincando, bailando, robando cámara. Ahora estoy en otro lado. Ahora es que mi familia me va a ver, ahí primera con mi bandera. Me van a ver mis amigos, las personas de mi barrio, del residencial donde crecí. Es un honor llevar esa alegría a todas esas personas, más que todo esperanza a todos los jóvenes que están subiendo. Me llena de mucho entusiasmo, valor y alegría”, dijo la atleta de judo, que se convierte en la primera abanderada panamericana para su deporte.

Además de las preseas de oro, plata o bronce los boricuas buscan la clasificación a los Juegos Olímpicos París 2024.

ARRANCA LA ACCIÓN DE SANTIAGO 2023

El jueves, la pugilista de 66 kilos, Stephanie Piñeiro logró la primera victoria -por decisión unánime- cuando se subió al ring para medirse ante la venezolana, Yuliannys Nazareth Álvarez Franco.

“Fue un gran combate. Sabíamos que iba a ser una gran pelea como lo fue en los Centroamericanos (San Salvador 2023). Ya rompimos el hielo, en la primera pelea que es la más malita”, expresó Piñeiro a los medios.

Su próxima pelea será el martes contra la representante de Colombia.

De otra parte, el boxeador Caleb Tirado tuvo una gran ejecutoria ante el colombiano Yilmar Leandro González Landazury. La victoria fue para el colobiano por decisión dividida 4-1.