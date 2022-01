Encuentran a octogenario que había desaparecido en Carolina

Las autoridades dieron con el paradero de Andrés Soto Santiago, de 88 años, que había desaparecido en Carolina. Se encuentra en buen estado de salud y sería transportado a una institución hospitalaria. Fue un helicóptero de la Uniformada que logró localizar al hombre, que se encontraba en un monte.

“[Pasé la noche con] cuatro aguaceros encima de mi y yo sin tener nada para cubrirme. Estuve durmiendo. Tanta yerba que no me dejaba caminar. Pensé, “tengo un machete, corto toda la yerba y voy abriendo”. No estuviera aquí si no hubiera hecho el camino. No había camino, era pasto todo, no había break", expresó don Andrés.

“¡Vi las luces de nuevo!”, dijo al ver que las autoridades lo habían localizado.

“Esto es el ejemplo de lo que nosotros estamos llevando a cabo en el Departamento de Seguridad Pública en todo momento, en toda respuesta. La unificación de los recursos diciendo presente, cada uno de los comisionados. Estamos aquí para darle esa seguridad al pueblo de Puerto Rico”, dijo a Hoy Día Puerto Rico el secretario del Departamento de Seguridad Pública, Alexis Torres.

El octogenario se encuentra en buen estado de salud.

El comisionado de la Policía, Antonio López, informó este martes la activación de la Alerta Silver por la desaparición de Soto Santiago.

La Alerta Silver es un recurso adicional que activa la Policía de Puerto Rico con el objetivo de solicitar la ayuda ciudadana en la búsqueda de una persona que tiene alguna condición de demencia.

Desde el momento en que la desaparición fue reportada por su familia de Soto Santiago, los agentes de la Policía, junto a los de la Policía Municipal de Carolina iniciaron la búsquesa.

De igual forma, el Comisionado movilizó el helicóptero de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) y la Unidad Canina de la Policía. El Negociado de Manejo de Emergencias también se integró a la búsqueda.