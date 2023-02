Aparece uno de los pescadores que habían sido reportados como desaparecidos

Las autoridades encontraron este lunes a uno de los dos pescadores que fueron reportados como desaparecidos el sábado, tras salir de Rincón.

Según confirmó la Policía a Telenoticias, fue hallado con vida en Isla de Mona.

La búsqueda continúa para dar con el paradero del otro hombre.

El teniente coronel Roberto Rivera dijo más temprano que el vehículo de los pescadores fue encontrado en el Municipio de donde salieron, sin signos de violencia.

“Hay una persona que vio la lancha a la deriva. Persona que no hemos podido localizar porque tampoco se ha comunicado con nosotros, así que eso levanta un poco de suspicacia”, dijo el teniente coronel en entrevista con Radio Isla 1320 AM.

“Estamos en esa situación de esa alegada persona que dice que vio esa embarcación a la deriva, pero no se ha comunicado, no hemos podido localizarlo, así que no sabemos si en efecto es cierto o no esa información”, agregó.

Esta es una noticia en desarrollo.

