Cámara aprueba presupuesto de $12,572 millones

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa Rodríguez dijo el martes al aprobarse la versión del presupuesto para el año fiscal 2022-2023, que la medida sufrirá cambios adicionales, toda vez que no fue la cuantía ni las partidas que estableció la Junta de Control Fiscal.

“Aunque se aprueba hoy en la Cámara, y eventualmente se apruebe en el Senado, todavía la lucha no ha terminado. Yo creo que la discusión, el debate y la negociación van a ser más fuertes cuando esas dos cosas se aprueben, pero hay que pasar por este proceso para que eso ocurra”, dijo Santa Rodríguez en su turno sobre el proyecto.

“Confío, como sucedió el año pasado, que la mayoría de los cambios que hizo esta Legislatura al presupuesto presentado por la Junta fueron aceptados”, añadió.

El Sustitutivo de la Cámara a la Resolución Conjunta 307 y Resolución Conjunta 337 recibió 43 votos a favor, y los votos en contra del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el representante independiente, Luis Raúl Torres Cruz. En el mismo se destinan 12,572 millones de dólares para las finanzas públicas durante el curso del próximo año fiscal.

“Si no es el presupuesto más grande, es uno de los más grandes que ha tenido el país; cumpliendo con todas las obligaciones y buscando que sea balanceado. Entendiendo que no hay un presupuesto perfecto; entendiendo que, no importa el presupuesto, en todo país a veces hay más necesidades que la cantidad de dinero que hay para poder sustentarlas; esta comisión (de Hacienda) y los compañeros en la misma hemos hecho el esfuerzo mayor de tratar de mejorar el presupuesto que ha sido presentado”, sostuvo.

Santa Rodríguez informó que el presupuesto presentado sobrepasa por cerca de $2.4 mil millones el presupuesto aprobado para el año fiscal 2021-2022. Según el representante, la “gran diferencia” entre la medida sustitutiva y el presupuesto recomendado por la Junta Fiscal es una partida de 143 millones de dólares que el ente federal identificó para un fondo de reservas sin uso.

Sin embargo, la Asamblea Legislativa acogió la recomendación del gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia de destinar ese dinero para “llevar a cabo obra y trabajo a favor del país”.

Santa Rodríguez destacó que, entre las asignaciones más importantes, el presupuesto incluye los aumentos salariales prometidos para enfermeros, policías y bomberos; una partida de 22 millones de dólares para la reserva de incentivos por cumplimiento de metas de “cost sharing” para los municipios; 5 millones de dólares para iniciativas de salud mental para niños y adolescentes; y 1.2 millones de dólares para combatir la pobreza infantil.

Asimismo, se otorgó 10 millones de dólares para el Centro Comprensivo de Cáncer; 2.5 millones de dólares para sufragar aumentos en los salarios de médicos residentes de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y 200 mil dólares para crear la Comisión del Salario Mínimo, entre otras partidas.

La UPR, por su parte, recibirá una asignación de 500 millones de dólares más 50 millones de dólares para el fondo de becas. Además, la institución contará con 40 millones de dólares si logra establecer y acogerse a un plan piloto para actividades conjuntas entre los 11 recintos.

La universidad también recibirá otras aportaciones y pagos de médicos residentes, los cuales totalizan en fondos otorgados cerca de 602 millones de dólares.