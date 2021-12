Cancelan actividades presenciales en tradicional Fiesta de Reyes de Juana Díaz

El alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández Torres junto al Consejo Pro Festejos de Reyes, presidido por Willie John Santiago informaron el miércoles la cancelación de las actividades presenciales relacionadas a la tradicional Fiesta de los Reyes Magos de Juana Díaz a raíz del alza en contagios del COVID-19.

“El consejo determinó no cancelar la actividad de fiesta de reyes y sí hacer unos cambios. En lo que ya se había programado. Estos cambios son: el día 2 de enero de 2022 se hará la ceremonia de envío y se transmitirá por Católica Radio y nuestras redes sociales y la caravana nacional programada para el dos al cinco de enero, no estará visitando los pueblos de la lista, pero sí los barrios de Juana Díaz en una ruta que publicaremos en la tarde. Las celebraciones artísticas y la feria de artesanías no se estarán llevando a cabo”, dijo Santiago en conferencia de prensa.

Añadió que el 6 de enero se llevará a cabo, de 5:00 pm a 8:00 pm, cerrada al público y transmitida de manera virtual el desfile y posteriormente la celebración de la eucaristía en la Parroquia San Ramón Nonato.

En cuanto a los efectos económicos que sufrirán los comerciantes ante la eliminación de público, el alcalde pidió comprensión.

“Sin duda los artesanos no tendrán sus ingresos, el comercio que siempre tenía una bonanza en estas actividades y yo espero que comprendan el proceso de salvar vidas”, dijo Hernández Torres.

De su parte, la epidemióloga municipal Maricarmen Correa estableció que actualmente el municipio de Juana Díaz mantiene 887 casos activos, 277 casos confirmados, 615 casos probables, 3 personas hospitalizadas y trece brotes en distintos sectores de la ciudad. Por su parte el alcalde mencionó que este jueves se llevará a cabo una vacunación en el Coliseo “Toyita” Martínez junto a VOCES.

El alcalde anunció, además, la implantación de nuevas órdenes ejecutivas dirigidas a establecer los horarios en comercios y barras, entre otras medidas para combatir la propagación del COVID-19.

