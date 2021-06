Cancelan deuda de $1.7 millones a Alexis Joel; el joven que sufrió quemaduras en México

“Recibí una factura de parte del hospital donde dice que el balance a pagar es $0”

Ese fue el anuncio que hizo este martes Alexis Joel Hernández, el estudiante de medicina que sufrió quemaduras en México en el 2019.

La deuda total era $1,734,769.82.

“Realmente siento que ya tengo un peso menos encima. Se cerró un capítulo, a seguir luchando por mi recuperación”, dijo en un video publicado en Twitter.

Agradecido por la ayuda de la Dra. Antonia Coello de Novello, Col. José García, Lt. Gen. Jeffrey S. Buchanan, al US Department of Justice, Dr. Domingo Cáceres y 1/ pic.twitter.com/0UmMTtwSaI — Alexis Hernandez (@alexisjoelpr) June 29, 2021

Le denegaron pago de sobre $1 millón por tratamiento.

En Contexto:

Según alegó el joven, la aseguradora de salud, First Medical, había estipulado que cubrirían su factura del hospital donde estuvo recluido por siete meses, sin embargo, una reunión con el vicepresidente de la aseguradora le presentó otra realidad.

“Luego de darle vueltas al asunto durante meses, me reúnen con nada más y nada menos que con el vicepresidente para denegar el pago de 1.3 millones. Si verdaderamente llegó la hora de estar del lado del paciente, espero que me conteste distinto a la determinación del Comisionado de Seguros y a todos los senadores que han ignorado mis mensajes, que claramente están del lado de las aseguradoras y que poco les importa el retroceso que ha dejado este incidente sobre mi estado físico y mental.”, colgó en las redes Alexis.

En entrevista con Telenoticias, el joven aseguró sentirse acorralado por la situación.

"Yo creo que yo puedo ser la cara de las miles de personas que tienen problemas con las aseguradoras y especialmente las de salud", expresó el estudiante de medicina.

"Yo entiendo como que nos hicieron ver que iban a cubrirnos. Hasta nos llamaron y nos dijeron que el caso era importante, que se iba a trabajar y que no llamara al cuadro regular. Pero cuando llamaron a la persona, nunca contestaba nada.", añadió.

Durante este tiempo, el joven de 24 años ha contado con el apoyo de donativos, familiares, y profesionales de la salud para seguir con sus tratamientos.

"Yo sobrevivo el día a día mis tratamientos que es en gran parte con la ayuda de mis terapistas. Los terapistas ocupacionales lo dan todo por mí. Dan más de lo que el plan les ofrece. La terapista física no me cobró nada. Muchos de los doctores no me cobran nada.", reconoció.

Tras gestiones realizadas por Telenoticias, First Medical contestó con las siguientes declaraciones:

"En atención a nuestra política sobre no divulgación de información relacionada a nuestros subscriptores y beneficiarios y en cumplimiento con la protección de la privacidad de estos, no haremos expresiones sobre este asunto."

El estudiante sufrió quemaduras en el 71% de su cuerpo.

