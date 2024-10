Cargos en ausencia contra “Chucky” por secuestro y violación

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, informó que la Fiscalía de Carolina presentó este viernes cargos en ausencia contra Hiram Echevarría Ríos, alias “Chucky”, imputado de secuestrar y agredir sexualmente a una mujer en su residencia en el municipio de Carolina.

Según una investigación de la agente Mercedes Marín, adscrita a la División de Delitos Sexuales del Negociado de la Policía, la víctima fue a visitar a su hijo en el hogar de su expareja en el municipio de Añasco. El hombre le solicitó que transportara a Echevarría Ríos a su residencia en Moca. Al llegar al lugar, Echevarría Ríos le apuntó con un arma y la secuestró junto a su hijo, un menor de edad con necesidades especiales. El imputado forzó a la víctima a conducir hasta su residencia en Carolina, donde la agredió sexualmente en varias ocasiones. Al día siguiente, la obligó a transportarlo nuevamente a Moca. Posteriormente, el imputado le robó el vehículo a la perjudicada y la dejó junto al menor en el expreso 22 en Manatí. Los hechos ocurrieron desde el 11 al 13 de octubre.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Telenoticias supo que se trata de la misma víctima por la que Echevarría Ríos había sido arrestado en enero por 20 cargos radicados y una fianza de $1 millón. Incluso, fue considerado como uno de los más buscados de la zona de Mayagüez.

Según las autoridades, también agredió a la mujer frente a los niños.

El fiscal Jesús Peluyera Berríos, adscrito a la Unidad Especializada de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Carolina, formuló 13 cargos contra el imputado, que incluyen agresión sexual, secuestro, secuestro agravado, disparar o apuntar armas de fuego, maltrato, agresión y robo agravado, al amparo del Código Penal, la Ley de Armas y la Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores de Puerto Rico.

La jueza Anette Santiago Díaz, del Tribunal de Primera Instancia de Carolina, encontró causa para arresto por todos los cargos presentados en ausencia y le fijó una fianza global de $260,000 a Echevarría Ríos, quien es buscado por la Policía.

Cualquier persona que tenga información que permita dar con el paradero de Hiram Echevarría Ríos, alias Chucky, debe comunicarse confidencialmente al 787-343-2020.

Preliminarmente, las autoridades entienden que un menor, hijo de la víctima presenció los hechos.

"Chucky" es, además, sospechoso de un incidente ocurrido la madrugada del domingo en Carolina, donde presuntamente amenazó con un arma de fuego, secuestró y agredió sexualmente a la compañera de un amigo.

El director de Inteligencia y Arrestos, adscrito a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones Especiales, el inspector José Joey Fontánez, urgió la colaboración de los ciudadanos para dar con el paradero y lograr la captura de Echevarría Ríos, quien pudiera estarse moviendo a través de toda la Isla. Este indicó que la Policia ha destinado recursos para capturar al sujeto, quien se presume armado y se considera altamente peligroso.

¿POR QUÉ ESTÁ LIBRE?

El inspector Joey Fontánez dijo a Hoy Día Puerto Rico que el hombre está en la libre comunidad debido a la "falta de interés" de la alegada víctima de continuar con la denuncia.

"No tuvo interés, y por eso se encuentra en la libre comunidad. No obstante, la Policía de Puerto Rico y el sistema de Justicia trataron de llevar este caso hasta las últimas consecuencias pero al no haber interés, pues esta persona llega hasta la libre comunidad", indicó Fontánez.

De tener información que contribuya a dar con su paradero, se pueden comunicar de manera confidencial directamente con los agentes de Inteligencia y Arrestos a los teléfonos (787) 793-0457, 1-800-981-3635 o a la línea confidencial del Negociado de la Policía (787) 343-2020.

DECLARACIÓN DE JUSTICIA

"Hiram Echevarría Ríos tiene un historial de cuatro convicciones distintas tras ser procesado criminalmente por el Departmento de Justicia durante los años 1996, 2010 y 2012. Este fue declarado culpable por delitos de comercio ilegal de vehículos y piezas, tentativa de asesinato, posesión de sustancias controladas, posesión y portación de armas sin licencia y resistencia u obstrucción a la autoridad.

Tan reciente como el pasado 8 de octubre, la Fiscalía de Caguas le formuló 10 cargos en ausencia por violencia doméstica y un juez ordenó su arresto. Además, extendió una orden de protección en su contra por el término de dos años.

Un caso de violencia doméstica, presentado en su contra previamente en el Tribunal de Mayagüez, tuvo que ser desestimado debido a que un testigo esencial para probar los cargos no estuvo disponible para la vista preliminar, a pesar de todas las gestiones y esfuerzos realizados por las autoridades. No obstante, la Fiscalía se apresta a formular los cargos nuevamente.

Actualmente, existe una orden de arresto contra Echevarría Ríos, quien es buscado por el Negociado de la Policía. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero debe comunicarse al 787.343.2020".