Causa para arresto contra influencer por alegada evasión contributiva

Un juez del Tribunal de San Juan encontró causa para arresto este miércoles por alegada evasión contributiva contra el influencer Jorge Batista Agront, conocido en YouTube como Chris Agront.

Según las autoridades, Batista Agront adeuda al Departamento de Hacienda $7.5 millones, al dejar de reportar ingresos por $11 millones, entre el 2017 y el 2022.

El empresario enfrenta cinco cargos y se expone a una pena de ocho años de cárcel.

El imputado es dueño de JetTrades, que se identifica como una empresa que ayuda a otros a generar riquezas. Tiene cerca de 19,000 suscriptores en su cuenta de YouTube.

“Un plan de pago es mejor que la cárcel”, advirtió.

Además, utiliza las plataformas digitales como Instagram y Facebook para la venta de cursos titulados “One Day Mastermind” para “crear millonarios” en los que cobra hasta $5,000.00 por curso.

En sus videos, presume su costosa vida, hospedaje en hoteles exclusivos, autos de lujo, ropa de diseñador, joyas, relojes, viajes en jet privado por distintas partes del mundo como Roma, India, Dubái, Europa, Australia, Sahara, entre otros. Además, este resalta que gana más de un millón de dólares al mes.

Batista Agront ha sido reseñado por medios nacionales, incluso por la resista Forbes.

“Este es el caso de evasión contributiva más sofisticado que ha visto el Ministerio Público y al mismo tiempo el más desafortunado, porque se refiere a un joven empresario reconocido por los medios como una persona exitosa y un ejemplo a seguir para muchos. El problema es que nos enteramos de los logros de Chris Agront por la prensa y los medios digitales, pero no lo encontramos en SURI. Como he dicho en otras ocasiones, los evasores no le roban al gobierno, sino a la gente, a los asalariados que se levantan en las mañanas para acudir a sus trabajos y cumplen con su responsabilidad contributiva. Ver personas que se hacen llamar ‘empresarios exitosos’ y viven una vida millonaria, pero no hacen intento alguno por cumplir con su responsabilidad contributiva, ciertamente me indigna. Este es el caso de evasión contributiva más sofisticado que hemos presentado y también es un tipo de delincuencia que seguiremos atajando en el Departamento de Hacienda”, manifestó el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea.

Su esposa también enfrenta cargos. Según las autoridades, no reportaron $1.8 millones.

Bajo este patrón de incumplimiento, el creador de contenido como “Mi Primer Millón”, “Yo me hice en Puerto Rico” y “Compré $70,000.00 en zapatos y prendas en un día”, dejó de reportar a Hacienda ingresos ascendentes a $5,487,101 en su carácter como individuo, y en cuanto a la compañía de responsabilidad limitada, Jettrades LLC, la cantidad de $5,687,098.

“Incluyendo las multas y penalidades, el imputado adeuda al erario aproximadamente $4,526,216 en su carácter individual y $3,094,349 por su corporación, para un alrededor de $7.6 millones,”, informó la fiscal Deborah Rodríguez Ortiz, quien lidera la investigación por parte del Ministerio Público, junto al agente del Departamento de Hacienda, Ricardo Cruz Candelario.

Además, surge de la pesquisa iniciada en el Área de Inteligencia de Fraude Contributivo de Hacienda, que Batista Agront posee dos vehículos lujosos a su nombre. Uno de los vehículos es una Mercedes Benz G550 del año 2021, con un valor de $239,884.00, y una guagua Lamborghini Urus del año 2020, con un valor de $349,599.00, para un total de $589,483.00.

Le embargaron casas y lujosos carros...Reportaba bien poco, pero vivía con mucho.

El imputado también tiene tres propiedades inmuebles rentadas en los municipios de Dorado, San Juan y Cayey.

“Recomiendo a las personas que no estén cumpliendo con sus obligaciones contributivas, que eviten caer en situaciones como esta, acogiéndose a nuestro Programa de Divulgación Voluntaria. El Departamento no referirá a Justicia para procesamiento criminal a contribuyentes que hayan incumplido con sus obligaciones fiscales, si hacen una divulgación voluntaria de los ingresos, partidas, transacciones, eventos, planillas, formas, certificaciones, informes o contribuciones no divulgados o debidamente presentados, que provocaron su incumplimiento con sus obligaciones fiscales”, añadió el secretario de Hacienda.

La vista preliminar fue señalada para el 28 de julio.