Causa para arresto contra sospechoso de atacar a Don William  

La juez Sinia Pérez del tribunal de Mayagüez encontró este jueves causa para arresto contra Eliezer Santiago Ojeda de 37 años, quien está vinculado al caso de Don William Torres, el hombre de 90 años que fue brutalmente golpeado en un robo domiciliario.

La fiscalía radicó dos cargos por robo domiciliario y agravado y se le impuso una fianza global de $500,000, que no prestó, siendo fichado e ingresado a la cárcel Las Cucharas de Ponce.

Santiago Ojeda, quien habría confesado los hechos, posee un amplio expediente criminal. Según explicó la Policía, el sospechoso conocía al nonagenario, y habría dicho que la paliza que le dio fue "por resistirse" al asalto.

El sujeto pidió perdón por el violento incidente pero también aseguró que se trató de un "malentendido". "Fue un malentendido..No pasó nada. Pido perdón por lo que pasó", dijo.

Este poseía un amplio expediente criminal por agresiones, robos, drogas, entre otros. De hecho, a finales de noviembre salió de la cárcel.

En entrevista con Telenoticias el lunes, Don William aseguró que el hombre que lo agredió sabía su nombre y que vivía solo.

Las autoridades arrestaron a dos personas que podrían estar vinculadas al cruel abuso contra el nonagenario.

Según relataron sus familiares, el asaltante irrumpió en la residencia a “quitarle todo”. El sujeto lo agarró por el cuello y lo golpeó en el rostro por lo que el nonagenario se cayó y, aun en el suelo lo siguió golpeando. Finalmente, no se llevó nada.

“Le dije que no tenía nada. Me empezó a dar puños en la cara. Me puso sus manos en el cuello y yo dije ‘me vas a matar, no lo hagas’”, expresó.

Le suplicó que no lo asesinara.

El nonagenario fue dado de alta este lunes, pero más tarde fue llevado nuevamente al hospital tras presuntamente entrar en estado de shock.

El violento incidente ocurrió en horas de la mañana del domingo en el barrio Las Guaras en Sabana Grande.

La Policía dijo a Telenoticias que la descripción del sujeto es: baja estatura, tez blanca y pelo corto castaño. Al momento, entrevistan a vecinos y continúan la investigación para encontrarlo.

Su hijo narra lo ocurrido y Policía ofrece breve descripción del individuo.