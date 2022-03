Centros Comerciales no requerirán uso de mascarillas en pasillos y áreas comunes

La Asociación de Centros Comerciales Puertorriqueños (ACCP) reaccionó este martes a la Orden Ejecutiva 2022-019 emitida por el Gobernador y la cual entra en vigor este jueves 10 de marzo.

“Como industria seguimos firmes en nuestro compromiso de continuar apoyando toda gestión que ayude a combatir el COVID-19. Agradecemos que en esta orden ejecutiva se tomaron en cuenta los reclamos de varios sectores económicos, permitiendo que comercios pudieran volver a operar al 100% de capacidad. Siguiendo las recomendaciones anunciadas en la nueva orden ejecutiva, en los centros comerciales que pertenecen a nuestra asociación, el uso de mascarilla en pasillos y áreas comunes será una recomendación para nuestros visitantes. En cambio, a todos los empleados de limpieza, seguridad y estacionamiento, quienes están diariamente en contacto con quienes nos visitan, se les exigirá por el momento la utilización de mascarilla. Queremos que nuestros visitantes se sientan cómodos y asegurarnos que los indicadores continúan en descenso” , informó el ingeniero Adolfo “Tito” González, presidente de la ACCP en declaraciones escritas.

Podrá estar lleno a capacidad y no exigirán el uso de mascarillas.

Explicó que los centros comerciales continuarán realizando la desinfección de áreas y superficies de alto contacto y las estaciones de desinfectante de manos seguirán estando disponibles en entradas y pasillos.

Además se mantendrá rotulación para continuar orientando sobre las mejores prácticas de higiene que incluyen el lavado frecuente manos y uso constante del hand sanitizer. En las áreas de comida o food courts que regresan a operar a un 100 por ciento de capacidad, ya no será necesario presentar evidencia de vacunación o prueba negativa para poder consumir en sus mesas.

En lo que respecta a los inquilinos, dejarán que cada uno decida los protocolos dentro de sus tiendas y restaurantes, incluyendo el uso de mascarillas y cernimiento.

La ACCP actualmente está compuesta por 17 empresas socias que son dueñas y/o administran 63 centros comerciales de formato abierto y cerrado a través de toda la isla.

Los centros comerciales afiliados a la referida Asociación, son: 65th Infantería Shopping Center, Aguadilla Mall, Arboleda Shopping Center, Cayey Professional Center, Céntrico, Centro del Sur, Century Court, Comercial 18, Doramar Plaza, Eastern Plaza, Galería San Patricio, Las Catalinas Mall, Los Colobos, Mall of San Juan, Manatí Villa María, Mayagüez Mall, Outlets 66, Pérez Hermanos Plaza, Plaza Canóvanas, Plaza Caparra, Plaza Cayey, Plaza Centro, Plaza del Atlántico, Plaza del Caribe, Plaza del Norte, Plaza del Sol, Plaza Escorial, Plaza Fajardo, Plaza Isabela, Plaza Las Américas, Plaza Las Vegas, Plaza Río Hondo, Plaza Vega Baja, Plaza Villa Blanca, Plaza Walmart, Ponce Town Center, Reparto Metropolitano, Rexville Town Center, San Patricio Plaza, Santa Rosa Mall, Señorial Plaza, The Outlets at Montehiedra, Torrimar Shopping Center, Trujillo Alto Plaza y Western Plaza.