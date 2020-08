María Milagros "Tata" Charbonier aclaró este miércoles que sí renunció a la Cámara de Representantes.

En una carta dirigida al presidente de la Cámara, Carlos "Johnny" Méndez, Charbonier estableció su intención de desafiliarse del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero mantenerse como representante independiente.

"En mi reflexión ponderada de los últimos acontecimientos paso a notificarles mi decisión de desafiliación del Partido Nuevo Progresista y con esta acción continuaré como Representante Independiente en la Cámara de Representantes por lo que queda del cuatrienio", lee el documento con fecha de hoy, 19 de agosto.

Esa fue la información que brindó esta mañana Méndez.

Sin embargo, acto seguido, Charbonier escribió lo siguiente en su cuenta de Twitter.

"No es cierto que no haya renunciado. Ha sido un proceso de ponderación y análisis junto a mi familia, empleados y hermanos en la Fe. A todos gracias por su apoyo. Pero he notificado al Presidente Johnny Méndez mi renuncia. Gracias!".

Luego, escribió para aclarar:

"Saludos, acabo de decir que ha sido un proceso difícil y de ponderación. Se radicó una carta y breves momentos después se radicó la otra. Eso es lo que estoy diciendo. Tiene la carta incorrecta y ya le notifique al Presidente la correcta. Gracias"

Fotos: Charbonier se quería quedar como representante independiente, pero luego renunció

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.