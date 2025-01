Cierra la sala de emergencias del Hospital Pavía en Hato Rey

El Hospital Pavía de Hato Rey cerrará desde este viernes su sala de emergencias y sus departamentos de radiología, sala de operaciones, sala de intensivo, laboratorio médico, terapia respiratoria entre otros, anunció Desireé López Ramírez, representante internacional de la United Auto Workers en Puerto Rico, (UAW, por sus siglas en inglés).

“Lamentablemente, a partir de hoy, cientos de familias de las comunidades de Floral Park, la Comunidad Mita, la Égida Sunrise, entre otras se quedarán desprovistos de los servicios de salud que ofrecía el hospital Pavía. Este cierre es un duro golpe para estas comunidades y acrecienta la crisis de salud que vive el país con la falta de médicos y servicios directos a los pacientes”, expresó la líder sindical en declaraciones escritas.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

López Ramírez detalló que el cierre afecta a 60 empleados incluyendo enfermeros graduados y prácticos, técnicos de quirófano, personal de laboratorio, mantenimiento, entre otros.

“Los empleados que hoy trabajarán su último turno se despiden del hospital sin saber si tendrán plan médico, indemnización, si serán trasladados a otras instituciones de la red de Pavía y todo porque la insensibilidad de la administración del hospital no permitió llegar a un acuerdo para reunirse una vez más antes de la salida de los empleados. Es increíble como los administradores de un hospital, que ahora se mueve a atender la salud mental, no le importe ni siquiera la salud mental de sus propios empleados”, puntualizó.

El despido de los, hasta hoy empleados de Pavía, se da por la transformación del hospital en un centro exclusivamente dedicado a la salud conductual que comenzará a operar el 1 de febrero.

La líder sindical urgió a la administración del hospital a regresar nuevamente a la mesa con propuestas para remediar el despido de los empleados.

“Le pedimos encarecidamente a la administración del hospital que no siga cancelando las reuniones y que mantenga en pie la que está pautada para el próximo martes. Los empleados que laboraron por más de 20 años en la institución merecen tener paz y estabilidad mental. No se puede querer velar la salud mental de un país cuando no velan, ni han velado la de personas que le dedicaron su vida al hospital”, concluyó.