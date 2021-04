Caso Keishla Rodríguez: Policía entrevista a esposa de Félix Verdejo

La Policía encontró este viernes en Canóvanas el auto de Keishla Madlane Rodríguez Ortiz, la joven de 27 años desaparecida desde la mañana del jueves.

Se trata de un Kia Forte gris oscuro (2016) con tablilla ISS641. Vecinos del área informaron que en las noches el área es oscura y poco transitada.

Las autoridades citaron al boxeador Félix "El Diamante" Verdejo con relación al caso. Verdejo se presentó junto al abogado Elí López Montes, a eso de las 10:45 a.m. Guardó silencio en todo momento y poco después, se marchó del lugar.

En la tarde, las autoridades entrevistaron también a la esposa del boxeador, quien estuvo con la Policía cerca de dos horas. A su salida, no ofreció declaraciones a la prensa.

El boxeador no ha sido identificado por las autoridades como sospechoso de la desaparición.

El vehículo fue hallado en Canóvanas. No encontraron rastro de la joven.

Familiares claman por ayuda

Los familiares de Rodríguez apuntaron al boxeador Félix “El Diamante” Verdejo como presunta persona de interés.

Mientras, Bereliz Nichole Rodríguez -hermana de la desaparecida- alegó qu el ajoven está embarazada -de un mes- del púgil boricua. Noticia que presuntamente Verdejo conocía desde el martes, 27 de abril.

“Que hable, que diga. Él sabe. La amenazaba para que NO tuviera su bebé. Ella le dijo: ‘Tranquilo. Yo tengo a mi bebé. No lo tiene que reconocerlo’. Le dije: ‘Ten mucho cuidado’. Y después no sabemos de ella”, explicó la madre de Keishla.

Según indicaron, lo último que supieron de Keishla Rodríguez, es que debía encontrarse con el boxeador, Félix Verdejo para comprobarle su embarazo con una prueba de sangre.

"Ella es la que me ayuda a criar a mi hijo" dice Bereliz Rodríguez, hermana de la desaparecida.

Familiares albergan la esperanza de hallarla con bien.

"Son cosas que uno no va a entender, solamente ellos" | Según dijeron, llevaban 11 años de relación.

Según la progenitora, Keishla iba -ayer, jueves- a encontrarse con Verdejo para darle una prueba de embarazo.

“Ella habló con él (Verdejo) por última vez. Pienso la citó a donde entrenaba”, agregó la madre. Por cómo Keishla dejó su casa y sus mascotas.

Entre lágrimas y mucha preocupación, los familiares de la joven clamaron ayuda ciudadana para encontrarla.

En contexto

La Policía activó ayer, jueves, la Alerta Rosa tras la desaparición de Rodríguez Ortiz, residente del residencial Villa Esperanza, Caimito.

Rodríguez Ortiz tiene tez blanca, pelo rubio y ojos marrones. Pesa 120 libras y mide 5'4 pies, según la Uniformada. También una cicatriz en la ceja izquierda y un tatuaje (diamante) en la nuca.

¿Tiene información sobre su paradero? Llama confidencialmente al 787-343-2020 o al 787-793-1234, extensión 2200.