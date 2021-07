Ciudadanos demandan al gobierno por vacunación compulsoria

Un grupo de ciudadanos radicó una demanda este viernes contra el gobierno en un intento para detener la orden ejecutiva que exige la vacunación contra el COVID-19 a empleados públicos y a estudiantes mayores de 12 años.

"Los aquí demandantes sostienen que existe una violación al Art. I, Secc. 1 y 2 de la Constitución de P.R. perpetrada por el poder político de la Rama Ejecutiva y su actual Gobernador, ya que las decisiones tomadas por virtud de una última Orden Ejecutiva O.E. 2021-054 de entrega y delegación de amplios poderes no expresos ni constituidos en ley, al Departamento de Salud y su Secretario, quien recientemente ha emitido dos (2) Ordenes Administrativas muy particulares: la O.A.-2021-508 y la O.A.-2021-509 que incluyen varias determinaciones obligatorias que transgreden derechos constitucionales, y dichas determinaciones no emanan de pueblo ni con arreglo a su voluntad.", lee el documento.

El grupo solicita al Tribunal una compensación por una cantidad no menor de $50,000 por reclamante, por concepto de violación de derechos civiles.

Además, solicitan un cese y desista al secretario de Salud, Carlos Mellado, para que no pueda ordenar la vacunación a los estudiantes mayores de 12 años del Departamento de Educación.

El jueves, el portavoz de la Coalición Pro Consentimiento Informado, Adrián Díaz, dijo que el grupo radicará un recurso legal para intentar detener la Orden Ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, que obliga la vacunación a los empleados públicos.

“Vamos a presentar un recurso legal porque no ha habido manera de discutir el asunto con el secretario de Salud por más que hemos tratado de hacerlo. Hay que presentar el recurso para que el tribunal analice la situación. El argumento es de salubridad y de que esto no es lo único que se puede hacer contra el virus.”, indicó Díaz en entrevista por Radio Isla 1320 AM.

"Es inconstitucional forzar a un ser humano e inmoral, y parece que en Puerto Rico ya la moralidad no existe, de tu obligar a un ser humano a utilizar un producto en su cuerpo, que es lo más íntimo.”, añadió.

La orden entra en vigor el 16 de agosto.

El miércoles, el gobernador ordenó mediante la Orden Ejecutiva 2021-058 que a partir del 16 de agosto las agencias del gobierno requieran a todos sus empleados que trabajen de forma presencial estar debidamente vacunados contra el COVID-19.

Se estima que unos 27,000 empleados públicos aún no se han inoculado.

Igualmente, a través de la Orden Ejecutiva se hacen recomendaciones a los municipios, a la Rama Judicial y a la Rama Legislativa, así como a patronos privados. Lee más aquí.

