Colegio de Médicos reconoce a Jenniffer González

El Colegio de Médicos de Puerto Rico le otorgó el premio de Guerrera de Salud a la comisionada residente, Jenniffer González Colón, por su trabajo y logros en el área de salud desde el Congreso para Puerto Rico.

La comisionada agradeció al Colegio y a otros gremios relacionados a la salud por toda la ayuda en la defensa de su legislación, fondos y oportunidades en especial por los datos, estadísticas y proyecciones que han servido como base para dar paso a medidas.

González Colón también se expresó a favor de que todos los médicos, sin excepción de especialidad o práctica, sean incluidos en la exención contributiva del 4 por ciento que ofrece la Ley 14 de 21 de febrero de 2017, conocida como “Ley de Incentivos Para la Retención y Retorno de Profesionales Médicos” creada para evitar el éxodo de doctores.



“Muchas personas tardan meses en conseguir una cita ya que nuestros médicos no dan abasto. La salud no puede esperar. Puerto Rico enfrenta escases de doctores en todas las áreas de salud; y es precisamente lo que intenta remediar esta ley 14, de incentivar la permanencia de los profesionales de salud. Según ustedes mismos, el Colegio de Médicos ha señalado que de los 9,000 médicos que hay en la isla, 6,000 no cualifican para el incentivo. Esto se tiene que atender, por eso respaldo que el Proyecto de la Cámara 2286, se convierta en ley” expresó la comisionada residente.

