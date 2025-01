Colocan sillas blancas en La Parguera y Bad Bunny lo respalda

Dos sillas blancas, asociadas al exponente urbano Bad Bunny, fueron colocadas en La Parguera como símbolo de protesta contra una medida administrativa de la gobernadora Jenniffer González Colón.

La disposición mantiene vigentes residencias en la zona costera que han sido foco de controversia por su vínculo con los suegros de la mandataria.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

El senador independiente Eliezer Molina compartió en su cuenta de Instagram una imagen de las sillas acompañada del mensaje: “Aquí no vamos a tirar más fotos”, en alusión al reciente álbum de Bad Bunny. En su publicación, Molina expresó su rechazo al manejo de los Bienes de Dominio Público Marítimo Terrestre y declaró que el pueblo enfrentará lo que calificó como un abuso de poder.

“Aquí no vamos a tirar más fotos, porque no la vamos a perder. Puerto Rico es nuestro gobernadora, y usted no va a arrebatarnos nuestros bienes”, escribió Molina. Asimismo, adelantó que próximamente se organizarán esfuerzos para “rescatar la Reserva Natural de La Parguera”.

La publicación, que resonó en redes sociales, recibió un “like” del propio Bad Bunny, quien en su tema “Lo que le pasó a Hawaii” aborda temas políticos y sociales relacionados con Puerto Rico.

Más temprano, la gobernadora Jenniffer González Colón presentó a la Asamblea Legislativa sus primeros tres proyectos de ley.

Una de las medidas tiene como propósito atender la problemática jurídica con las estructuras y residencias existentes en La Parguera, Lajas.

La medida, según explicó en un comunidado de prensa, busca armonizar la existencia de estas estructuras con la conservación del medio ambiente, a la vez que establece el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público.