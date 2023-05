Comisionada residente apoya enmiendas al Código Electoral

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón se expresó este viernes a favor de las enmiendas al Código Electoral, aunque no tiene problemas con el estatuto como está.

"El código electoral vigente nos funcionó para el pasado proceso electoral. De no haber cambios, ya todo el mundo lo conoce y todos los que somos candidatos no ajustaremos a esa realidad. Sin embargo, en las enmiendas propuestas yo las avalo porque agilizarían el proceso electoral, lo haría más eficiente. Pero yo creo que no es una cuestión de la delegación del PNP. Es la delegación del Partido Popular y otras delegaciones que quizás tengan problemas con las enmiendas. Yo creo que les enmiendas propuestas son buenas, así que nosotros no tenemos opciones a las enmiendas propuestas”, dijo González Colón en conferencia de prensa.

La aprobación de las enmiendas está pendiente en la Cámara de Representantes, luego de la solicitud del presidente entrante del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González que ha establecido un grupo de trabajo para atender el tema. Además, le solicitó una reunión al gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Rafael Pierluisi Urrutia en la que participen los presidentes de los otros partidos políticos.

Sobre la demanda presentada por los partidos Independentista Puertorriqueño (PIP) y Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), la comisionada residente la calificó como “un show mediático”.

“Además que en mi caso personal significa mucho que tú no puedas ganar sólo y tengas que unirte para poder prevalecer. Ese es el mensaje, no puedes hacerlo solo y necesitas unirse a otros para poder prevalecer. Eso de lo que habla es que no son mayoría en Puerto Rico”, sentenció.