Comisionada residente pide reabrir los comedores escolares

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón le solicitó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced reabrir los comedores escolares durante la emergencia.

Por medio de una carta, González reconoció que enfrentar la crisis provocada por la pandemia es un reto, pero exhortó a la Gobernadora considerar el paso, tomando las medidas necesarias de protección.

“Me consta que dar la lucha por atender las necesidades del pueblo en la actual situación de emergencia es un reto que hay que tomar decisiones difíciles. Usted ha dado ejemplo de ello. La ley Families First Coronavirus Response Act (FFCRA), aprobada el pasado 18 de marzo, en su Título II, permite al Departamento de Agricultura federal (USDA) otorgar flexibilidad a los distintos estados y territorios para que exploren alternativas para continuar proveyendo los servicios de nutrición infantil y alimentos escolares aun cuando no se pueda mantener el funcionamiento normal de las instalaciones escolares ya sea por cierre total o porque no puedan acomodar distanciamiento", indicó.

Comedores escolares 2 Posted by Jenniffer González Colón on Friday, April 24, 2020

"Sabemos que en el caso de Puerto Rico se ha recurrido a la labor del tercer sector proveyendo suministros del programa de comedores al Banco de Alimentos y VOAD para llevar a cabo el servicio de alimentación en las comunidades.

Y a pesar de reconocer la labor que han realizado las entidades sin fines de lucro, indicó que estas "no tienen el alcance que tienen los comedores escolares especialmente en cuanto a llegar a todos lo que tengan necesidad en áreas rurales".

Añadió que "esto constituye una situación penosa para las familias en momentos en que no es fácil la movilidad y los ingresos se encuentran afectados.

Sugirió además que continúe la colaboración de las sin fines de lucro y que determinen medidas de seguridad para "el personal y los niños como por ejemplo horarios escalonados y servicio para llevar, que son parte de las flexibilidades otorgadas por USDA bajo FFCRA".

Recordó además, que en caso de necesitar incurrir en más gastos para que la gestión se posible, puede recurrir a las ayudadas asignadas bajo la Ley CARES, así como otras medidas para mitigar la emergencia.

"Es crítico actuar con rapidez dentro de las flexibilidades que se han concedido y agotar todos los remedios disponibles”, escribió González Colón a la gobernadora.

El secretario del Departamento de Educación, Eligio Hernández Pérez, al igual que la presidente de la unión de empleados de comedores escolares, Nelly Ayala, han rechazado abrir los comedores escolares, bajo el alegato de no exponer a los empleados al contagio con COVID-19 coronavirus.

Pendiente a Telemundopr.com para la ampliación de esta historia.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.