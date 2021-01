Comisionado del PNP asegura Edgardo Cruz ganó la elección de Guánica por nueve votos

El comisionado electoral de Partido Nuevo Progresista (PNP), Héctor Joaquín Sánchez, aseguró hoy que el candidato por nominación directa a la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz, ganó por nueve votos.

Sánchez explicó a Cruz Vélez se le adjudicaron 19 papeletas pendientes, 27 votos mixtos nuevos que sumaron 2,381. No obstante, hoy encontraron nueve papeletas con su nombre, pero sin marca, por lo que aumenta a 2,390.

De inmediato, Joel Rodríguez, comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD) en Guánica, afirmó que el proceso de recuento de las papeletas emitidas en las elecciones en Guánica continúa su proceso

“Estamos llevando a cabo los trabajos conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo y lo cierto es que al momento, las papeletas a adjudicarse al candidato de nominación directa, Edgardo Cruz Vélez, no pasan de once. El proceso de búsqueda de papeletas con alguna marca o escrito en la columna de Nominación Directa ya culminó. Se verificaron las 14 unidades, 30 colegios, los 6 colegios de adelantado y un maletín de papeletas que se encontraron en otros precintos, no solamente las papeletas municipales, se verificaron además las estatales, legislativas y plebiscito. Solamente se halló 1 papeleta con el nombre de Edgardo Cruz Vélez, de manera que se elimina toda duda de que queden papeletas por adjudicar”, aseguró Rodríguez en declaraciones escritas.

El comisionado electoral popular por Guánica informó que aún falta por verificar todas las papeletas de nominación directa, “pero únicamente las que tengan el nombre de Edgardo Cruz Vélez que no tengan una cruz al lado. Este ejercicio es el que siempre le hemos indicado que el máximo de esas papeletas, serían hasta 11, no más de eso, y adjudicándolas nunca llegaría a sobrepasar el total del alcalde certificado y juramentado, Ismael ‘Titi’ Rodríguez”.

Por su parte, el alcalde Rodríguez aseguró que “la información que el comisionado electoral del Partido Nuevo Progresista, Héctor Sánchez, ha estado divulgando en los medios es falsa, ya que el proceso no ha terminado. Por alguna razón Sánchez no quería que estuvieran presentes los funcionarios municipales del PNP de Guánica. A todos los guaniqueños, solicitamos calma. Estamos llevando el proceso como ordena el Tribunal Supremo. Una victoria limpia y clara es la mejor recompensa”, finalizó Rodríguez.

