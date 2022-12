Conductor muere en accidente de tránsito con tres vehículos en Ponce

Un conductor falleció a eso de las 12:30 a.m. de este jueves en un accidente de auto con tres vehículos, en el kilómetro 20.3 de la PR-10, en dirección de Ponce hacia Adjuntas.

Al momento no la víctima no ha sido identificada y no se ha informado sobre otras personas heridas.

La División de Patrulla y Carretera Ponce, en unión al fiscal Alberto Flores, se encuentran en la escena investigando los hechos.

