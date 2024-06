“Conny” Varela pedirá que la CEE rinda cuentas sobre problemas en las primarias

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Electorales de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, convocará en los próximos días a la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla, para rendir cuentas sobre los múltiples problemas surgidos durante la celebración de las primarias este pasado domingo 2 de junio.

“Tanto los reportajes de varios medios periodísticos como la información recibida de nuestras propias fuentes reflejan múltiples problemas con la organización del proceso de primarias y la divulgación de los resultados, que deben ser corregidos para evitar un caos durante las elecciones generales que se avecinan. Entre otros, sabemos que hubo problemas con la selección y localización de los centros de votación, fallas con el funcionamiento de las máquinas de escrutinio, largas filas debido a la lentitud de la operación de esas máquinas, problemas con el manejo del llamado ‘e-poll book’, interrupciones del servicio de energía eléctrica en los centros de votación y retrasos con el manejo y divulgación del voto adelantado. El propósito de incorporar todas estas nuevas tecnologías era facilitar el proceso de emitir y contar los votos, y lograr resultados certeros en un tiempo mucho menor. Ese propósito no se cumplió en estas primarias. ”, dijo el representante Varela en declaraciones escritas.

Recibió 8 millones de "hits" en un solo segundo.

“Hasta ahora, lo mejor que puede decirse es que al menos la votación se pudo llevar a cabo en un solo día, a diferencia de 2020”, señaló Varela.

En las primarias del 2 de junio, solo participaron alrededor de 400,000 electores del PPD y PNP. Para las elecciones generales, están inscritos cerca de 2 millones de electores.

“Tenemos solo cinco meses antes del próximo evento electoral, en el cual se espera mucha más participación de la que hubo en estas primarias. Si la CEE no afina los procesos, corremos el riesgo de estar ante otra elección tan caótica como la de 2020, lo cual no es aceptable para nadie. Por eso, la CEE debe prepararse, no a traer excusas, sino a informarle al pueblo cómo habrá de garantizar que el proceso de la elección general sea uno confiable”, concluyó Varela.