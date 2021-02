Conoce los detalles de la apertura de Chick-fil-A en Puerto Rico

Chick-fil-A, el restaurante de pollo número uno en los Estados Unidos, seleccionó a Site Centers como el hogar para la primera ronda de aperturas de sus nuevos restaurantes en Puerto Rico, se informó este jueves en comunicado de prensa.

“Cuando Chick-fil-A consideró por primera vez la expansión a Puerto Rico, rápidamente determinaron que Plaza del Sol en Bayamón y Plaza Escorial en Carolina eran los lugares perfectos. Ya están firmados ambos contratos de arrendamiento y continuamos trabajando en ubicaciones adicionales en nuestro portafolio. Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Chick-fil-A a Puerto Rico y a los Centros Comerciales RVI”, comentó Marielle de la Hoz, directora senior de arrendamiento.

La apertura del restaurante de Plaza del Sol está programada para el cuarto trimestre de 2021 y la del de Plaza Escorial para el primer trimestre de 2022.

Más nuevas tiendas para Puerto Rico en los Centros Comerciales RVI

En meses recientes los siguientes establecimientos han abierto sus primeras tiendas en Puerto Rico dentro del portafolio administrado por Site Centers: Ximivogue en Plaza del Sol; Duck Donuts y Heeretea en Plaza Río Hondo.

Además, Arby's abrirá su primera tienda en la Isla para el tercer trimestre del 2021 en Plaza Cayey.

Otras nuevas tiendas incluyen: Parfois, La Nueva Era, Boost Mobile y The Fix en Plaza del Sol, Joyería Venecia con su concepto de Pandora en Plaza Río Hondo, y Burlington y Dress My Tablet que abrieron en Plaza del Norte. Además, se une al listado All Ways 99 con su reciente apertura en Señorial Plaza.

Mientras, en Plaza Escorial se unen Grand Way, Exentrix, Pizza To Go, Acai Express y Duck Donuts. En Plaza Walmart en Guayama: U-Go Play y First Bank. En Plaza Isabela abrieron Boost Mobile, Alberto & Co con el concepto de Pandora y Triple S Vida. Y en Plaza Fajardo se añadirán próximamente Grand Way y Fajardo Jewelry con Pandora. Por su parte, en Plaza del Atlántico se añadió Emotions Beauty. Finalmente, All Ways 99, Me Salvé y Rainbow han expandido los pies cuadrados de sus espacios ya existentes en los centros comerciales para ampliar la oferta al consumidor.

