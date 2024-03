Continuará mañana la búsqueda del rapero Almighty

El cantante urbano Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Almighty, publicó un video en redes sociales este miércoles mientras la Policía trata de localizarlo, luego de que su madre lo reportara como desaparecido.

"No estoy desaparecido, yo aparezco cuando quiera. Denme mi privacidad y mi espacio. Mami, me dijiste que me fuera de la casa, te hice caso, así que ahora no estés buscándome", expresó.

Según indicó Mosqueda, se fue al Monte Horeb en Vega Alta a orar. Añadió que no se ha comunicado con nadie porque le cortaron el teléfono.

Las autoridades se movilizaron al lugar en donde Mosqueda indicó que estaba. Lo divisaron, pero escapó e internó en el monte con una biblia en las manos.

La querella señalaba que había sido visto por última vez el 25 de marzo en la urbanización Villa Carolina.