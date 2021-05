Contraloría | Deficiencias en adquisición de gasolina y diésel en Rincón

La Contraloría de Puerto Rico emitió el martes, una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Municipio de Rincón.

El Informe revela que el licitador de las subastas adjudicadas para la adquisición de gasolina y diésel no cumplió con las condiciones, especificaciones e instrucciones generales de facturar su margen de ganancia al precio de mayorista.

Para el suministro de gasolina, el licitador facturó un 9% por encima de la ganancia establecida por un detallista en el precio de bomba, y para el diésel, un 7% por encima a la ganancia fija basada en el precio del Departamento de Asuntos al Consumidor.

Estas situaciones restan confiabilidad a los procesos de adjudicación de subastas y propicia el favoritismo e irregularidades. Además de la muestra evaluada, se calculó que el Municipio pagó $16,428 en exceso.

La auditoría de dos hallazgos señala que no se pudo localizar ninguna de las órdenes de compra del combustible al mayorista. El director de Finanzas certificó que el proveedor no presentaba las copias de las compras de combustible al mayorista con cada factura y la preinterventora indicó que no solicitaba la factura al mayorista.

Esta situación contraria al Reglamento para la Administración Municipal de 2016 y a las condiciones del contrato con el licitador, impide verificar, en todos sus detalles, la corrección y propiedad de los desembolsos.

Contrario a cláusulas contractuales, el licitador subcontrató el despacho de gasolina con dos gasolineras privadas sin la autorización escrita del Municipio. Esta situación, permitió, entre otras, que personas no autorizadas prestaran los servicios.

Este segundo y último informe de Rincón, cubre el periodo del 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2019, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.