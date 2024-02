Controversia entre el gobernador y alcalde de Toa Alta por reparación de carretera

El gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y el alcalde de Toa Alta, Clemente Agosto tuvieron un diplomático careo este jueves por los trabajos de reparación de la carretera PR-861 es ese municipio.

Según indicó el ejecutivo municipal los trabajos se terminarían en diciembre pasado, pero a poco más de dos meses de esa fecha, no ha ocurrido.

“Yo lo exhorto a que pasen y vean los trabajos que están casi poco a poco detenidos. Están a paso de hormiga, tenemos fotos de material que se está perdiendo y lo que queremos que abran la PR- 806. El pueblo está cansado ya”, solicitó.

“A mí me consta porque he estado en la carretera, esa carretera fue altamente impactada por los huracanes y ha tenido una serie de derrumbes, incluyendo en medio de la propia construcción, pero se han tomado las medidas para repararla. De igual manera se está reparando un puente que es muy cercano a esa carretera que también yo lo he inspeccionado. Básicamente el costo estimado de ese proyecto es de 7.7 millones de dólares que los aportó la Administración Federal de Carreteras. Ahora, por otra vez, como dije, nuevos derrumbes en el área que causaron inseguridad se aumentó la asignación de fondos al proyecto por 2.5 millones, o sea que ahora el total invertido en ese proyecto es de 10.2 millones de dólares. Los trabajos incluyen pues la reparación en el área del kilómetro 7.2 hasta el kilómetro 8.8 de esa carretera PR-861. Ahí se están construyendo un total de 7 muros. Es una obra compleja. Se está estabilizando el talud, pues eso fue lo que se afectó recientemente. Así que esa es obra, esa es obra prioritaria”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

No obstante, los derrumbes adicionales en el lugar y el material que se va a utilizar que no está disponible en Puerto Rico han atrasado la culminación de la reparación, según Pierluisi.

“Yo con el respeto del alcalde, él sabe que ocurrieron situaciones, deslizamientos en medio de las reparaciones que se estaban llevando a cabo y específicamente se han estado erigiendo dos muros de contención de concreto con micro pilotes y 5 muros de gaviones cruciales para la estabilidad del terreno, también para garantizar la seguridad de conductores en esa área, se han estado implementando labores de limpieza y corte de terreno para reparar y estabilizar el talud adyacente a la carretera. Es fácil criticar desde la grada, pero hay que estar en el sol, en el terreno, haciendo la obra”, contestó el gobernador.

“El alcalde sabe que el único culpable de ese deslizamiento fue él por haber tumbado todos los árboles que estaban aguantando eso ahí”, le reclamó una mujer que se encontraba en la actividad.

Pierluisi Urrutia participaba de la inauguración de una planta de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).