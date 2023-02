Cosculluela regresa hoy al tribunal

El exponente de música urbana, Cosculluela, regresa este viernes al Tribunal de Humacao para enfrentar la vista preliminar en su contra por cargos bajo la Ley 54.

El pasado 16 de diciembre, la exesposa del artista Jenniffer Fungenzi, continuó su testimonio contra el cantante.

"No quiero vivir en Puerto Rico. No me siento segura. Sé de lo que es capaz y no quiero dejar huérfanos a mis hijos", dijo Fungenzi en sala.

A pesar del demoledor testimonio de Fungenzi, el cantante aseguró estar "confiado y tranquilo".

Relató varios incidentes violentos en en los que fue golpeada y según su testimonio, el artista la agarró por el cuello e intentó poner su cabeza en el inodoro.

Además, que irrumpió en su casa y disparó, por lo que se encerró con sus hijos. Luego la llamó por "Facetime" y le enseñó a su perrita mientras le ponía un arma en la cabeza, exigiéndole que fuera al primer piso a hablar con él.

Su testimonio comenzó el pasado 7 de diciembre.

Ese día, cuando el fiscal le interrogó sobre el maltrato emocional, esta detalló que el cantante se llegó a referir a ella como "prostituta, asquerosa, mala mujer, puerca, sucia" y que la denigraba al decir que su expareja era mucho mejor que ella.

Cosculluela enfrenta 13 cargos bajo la Ley 54 de 1989, conocida como la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, y dos cargos por violaciones a la Ley de Armas de Puerto Rico, según detalló el coordinador de la Unidad Especializada de la Fiscalía de Humacao, el fiscal Miguel A. Hornero Colón.

Detalló los alegados incidentes violentos de los que habría sido víctima.

Asimismo, indicó que el cantante era “sumamente celoso” y que incluso le rompía y quemaba la ropa para que esta no la pudiera usar.

Cosculluela fue arrestado el 14 de octubre y está libre bajo fianza de $240,000.

Según se informó, los alegados hechos habrían ocurrido previo a una solicitud de orden de protección solicitada por su expareja, Jenniffer Fungenzi.

A continuación, extractos de las denuncias presentadas por el Ministerio Público ante el Tribunal de Primera Instancia de Humacao.

Nota: Las siguientes declaraciones son denuncias. En esta etapa del proceso se determinaría si hay causa para que el imputado se enfrente a juicio, por lo que se presume inocente, hasta que se pruebe lo contrario.

Desde septiembre de 2017 hasta agosto de 2022: “Ilegal, voluntaria, a propósito, y criminalmente empleó violencia psicológica y violencia física en la persona de Jennifer Fungenzi Jaquez, quien fue su cónyuge por aproximadamente 7 años y con quien procreó 2 hijos, para causarle grave daño emocional, consistente en que el aquí imputado constantemente insultaba a la aquí perjudicada profiriéndole palabras soeces, la agredía físicamente y la amenazaba con causarle daño, siendo esto un patrón de conducta constante ejercitad en deshonra, descrédito y menosprecio al valor personal de la perjudicada”.

“Ilegal, voluntaria, a propósito, y criminalmente empleó violencia psicológica y violencia física en la persona de Jennifer Fungenzi Jaquez, quien fue su cónyuge por aproximadamente 7 años y con quien procreó 2 hijos, para causarle grave daño emocional, consistente en que el aquí imputado constantemente insultaba a la aquí perjudicada profiriéndole palabras soeces, la agredía físicamente y la amenazaba con causarle daño, siendo esto un patrón de conducta constante ejercitad en deshonra, descrédito y menosprecio al valor personal de la perjudicada”. 6 de septiembre de 2017: “El aquí imputado golpeó, empujó e insultó a la aquí perjudicada mientras discutían en la residencia que compartían”.

“El aquí imputado golpeó, empujó e insultó a la aquí perjudicada mientras discutían en la residencia que compartían”. 1 de julio de 2019 : “Mientras discutía con la aquí perjudicada en la residencia que compartían, la cogió por el cuello, apretándola, asfixiándola”.

: “Mientras discutía con la aquí perjudicada en la residencia que compartían, la cogió por el cuello, apretándola, asfixiándola”. 8 de agosto de 2019: “El aquí imputado golpeó a la aquí perjudicada en diferentes partes del cuerpo y le ocasionó laceraciones en una oreja”.

“El aquí imputado golpeó a la aquí perjudicada en diferentes partes del cuerpo y le ocasionó laceraciones en una oreja”. 19 de febrero de 2020: “El aquí imputado le dio una bofetada a la aquí perjudicada, esto a sabiendas de que estaba embarazada”.

“El aquí imputado le dio una bofetada a la aquí perjudicada, esto a sabiendas de que estaba embarazada”. 14 de marzo de 2020: “El aquí imputado apretó por el cuello y agredió a la aquí perjudicada en diferentes partes del cuerpo, esto a sabiendas de que la perjudicada estaba embarazada”.

“El aquí imputado apretó por el cuello y agredió a la aquí perjudicada en diferentes partes del cuerpo, esto a sabiendas de que la perjudicada estaba embarazada”. 17 de abril de 2022: “El aquí imputado le envió un mensaje de texto diciéndole que si se iba en la Cherokee para jartarla de tiros, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”.

“El aquí imputado le envió un mensaje de texto diciéndole que si se iba en la Cherokee para jartarla de tiros, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”. Entre el 18 y 19 de abril de 2022: “El aquí imputado mientras discutía con la aquí perjudicada en la residencia de ésta, la cogió por el cuello ahorcándola y la agarró por el pelo”.

“El aquí imputado mientras discutía con la aquí perjudicada en la residencia de ésta, la cogió por el cuello ahorcándola y la agarró por el pelo”. 20 de abril de 2022: “El aquí imputado entró a la residencia de la aquí perjudicada por el balcón de su habitación donde realizó varias detonaciones con un arma de fuego”.

“El aquí imputado entró a la residencia de la aquí perjudicada por el balcón de su habitación donde realizó varias detonaciones con un arma de fuego”. 20 de abril de 2022: “El aquí imputado llamó a la Sra. Jennifer Fungenzi Jaquez por Facetime y le puso un arma de fuego en la cabeza a la perrita maltés, propiedad de la perjudicada, diciendo que la iba a matar. Sintiendo temor la perjudicada”.

“El aquí imputado llamó a la Sra. Jennifer Fungenzi Jaquez por Facetime y le puso un arma de fuego en la cabeza a la perrita maltés, propiedad de la perjudicada, diciendo que la iba a matar. Sintiendo temor la perjudicada”. 20 de abril de 2022: “Portó un arma de fuego, ametralladora, color negra, sin tener a tales efectos una licencia expedida por las autoridades pertinentes”.

“Portó un arma de fuego, ametralladora, color negra, sin tener a tales efectos una licencia expedida por las autoridades pertinentes”. 20 de abril de 2022: “Con conocimiento disparó un arma de fuego, ametralladora, color negra”.

“Con conocimiento disparó un arma de fuego, ametralladora, color negra”. 21 de abril de 2022: “El aquí imputado le envió un mensaje de texto diciéndole que la guagua estaba linda pa’ prenderla, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”.

“El aquí imputado le envió un mensaje de texto diciéndole que la guagua estaba linda pa’ prenderla, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”. 21 de abril de 2022: “El aquí imputado le envió un mensaje de texto diciéndole que le iba a tirotear la tienda, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”.

“El aquí imputado le envió un mensaje de texto diciéndole que le iba a tirotear la tienda, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”. 23 de abril de 2022: “El aquí imputado le envió una foto de un arma de fuego y un mensaje de texto diciéndole que le iba a mandar a romper la tienda, sintiendo temor la perjudicada por su seguridad”.

Durante la vista, Fungenzi testificó que desde el principio la relación fue una llena de maltrato físico y emocional.

Su abogada, Yanitsia Irizarry, dice que el artista enfrenta el proceso con tristeza y fe.

Su abogada asegura que la investigación no está relacionada al incendio que destruyó dos carros de su exesposa.