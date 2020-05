CPI | Salud sigue con problemas para producir datos correctos del COVID-19

A poco más de un mes de que el secretario del Departamento de Salud (DS), Lorenzo González Feliciano, hiciera un anuncio por todo lo alto sobre una colaboración entre su agencia y el Instituto de Estadísticas (IE) para compartir información y datos crudos diarios sobre las personas a las que se le suministran las pruebas de COVID-19, la agencia reconoció que enfrenta dificultades para entregar la información acordada.

La página del IE tiene una semana de retraso en la mayoría de los datos relacionados a la pandemia del COVID-19, y carece de información esencial para entender la evolución de los contagios y las muertes por la enfermedad.

El DS aún no ha entregado al IE los datos de los casos “únicos” negativos, los pendientes e inconclusos, y el total de pruebas realizadas de forma actualizada, segregada por tipo de prueba (molecular o serológica), y según la fecha en que se realizaron las mismas.

Esta información es esencial para determinar si ha habido una disminución real en los casos confirmados de COVID-19, que fue el argumento que usó la gobernadora, Wanda Vázquez Garced, para comenzar la segunda fase de la reapertura económica esta semana.

Los casos “únicos” son nuevas categorías creadas por el DS para referirse a los datos que están revisados, luego de más de un mes reportando las cifras erróneamente, incluso, con posibilidad de estar duplicadas o triplicadas.

El DS ha estado enviando al IE solamente los datos diarios de los casos “únicos” positivos mediante pruebas moleculares (que detectan el virus) y pruebas serológicas (que miden anticuerpos), así como la cantidad de personas que han fallecido y en qué fechas. La información es enviada al Instituto luego de verificar algunos aspectos de calidad con las variables y en el formato que el IE la solicitó, explicó Orville Disdier, director ejecutivo del IE.

Ahora, tras un nuevo requerimiento de información emitido por el IE al DS el 12 de mayo, para obtener datos relacionados al COVID-19, DS solicitó una prórroga de hasta 60 días para entregar los datos, confirmó Disdier al Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La agencia tenía 10 días para contestar el nuevo requerimiento de información del IE, pero alegó en su solicitud de prórroga que “el término de 10 días para presentar toda la información no es suficiente. No solo porque la información se está trabajando de forma manual, sino porque hemos enfrentado inconvenientes con los sistemas tecnológicos, y recientemente, con la falta de energía eléctrica [en el área de sistemas de información] que nos ha mantenido una tarde completa y una mañana sin el servicio, situación que retrasa el trabajo de los funcionarios”.

El DS nunca implementó una red de información para manejar los datos del COVID-19. Desde el principio de la emergencia estuvo trabajando con tablas de Excel de forma manual hasta que comenzó a recibirlos de forma digital por parte de los laboratorios.

El presidente de la Asociación de Laboratorios, Juan Rexach, dijo que el informe de datos que pide el DS siempre ha sido mediante un formulario manual, incluso antes de la emergencia por el COVID-19. “Se escribe en una hoja, se envía por fax o por correo electrónico. De un día para otro se establece el Bio Portal. Fue: ‘Nos levantamos lunes, ahí está el Bio Portal, úsenlo’. Ofrecieron adiestramientos a través de una persona. Hay laboratorios que han aprendido a utilizarlo, pero ha sido todo un proceso”, indicó Rexach.

Pero por inconvenientes técnicos, el DS por unos días volvió a recibir los datos solo manualmente, confirmó la licenciada Ilia Morales, directora ejecutiva del Laboratorio Clínico Toledo. Aun así, los laboratorios siguen informando los datos, ya sea a través de ese portal o de forma manual.

Morales también dijo que su laboratorio no mezcla las pruebas serológicas con las moleculares, porque las primeras no son diagnósticas, sino que es el DS quien las combina. Otro factor que afecta las estadísticas de casos “únicos” es que los laboratorios pueden informar si un paciente se hace más de una prueba en su establecimiento, pero no tienen control de si las personas se hacen varias pruebas en distintos laboratorios, añadió.

“Salud dijo que iban a resolver eso con una identificación única, pero no sabemos cómo es”, dijo Rexach.

Sobre la posibilidad de acudir al Tribunal para lograr acceso a información, Disdier indicó que, aunque el reglamento del IE le permite hacerlo, por el momento la Junta de Directores decidió otorgarle al DS la prórroga solicitada el pasado 22 de mayo. La cuenta de días comenzó a partir del 25 de mayo.

“Hay que esperar cómo evoluciona la misma antes de movernos al próximo paso”, dijo Disdier.

Destacó además que, aunque informó la respuesta de la Junta de Directores al DS, no había recibido ningún comentario por parte del Secretario o sus representantes sobre este asunto al cierre de esta historia.

Según la Ley 209-2003 que lo crea, el IE tiene la responsabilidad de requerir información, tanto del sector público como del privado y promover una política de desarrollo de la función pública estadística. Entre otras cosas, debe fomentar el acceso público y la entrega rápida de los datos, estadísticas y los informes basados en información que produzcan las agencias gubernamentales.

Los datos que no han sido entregados por el DS, como el total de pruebas realizadas y los resultados negativos, pendientes e inconclusos, no se han enviado a la prensa ni se han hecho públicos desde el 23 de abril, según se observa en el panel de datos de la agencia.

El pasado 22 de mayo, el DS envió un comunicado de prensa indicando que habían 89,430 pruebas registradas al 21 de mayo en el Bio Portal, una plataforma interna del DS. Pero esas son las pruebas que fueron registradas en su sistema a esa fecha, por lo cual no pueden interpretarse como el total de pruebas realizadas en todo el País hasta el 21 de mayo.

Además, son pruebas que se han hecho, pero que no son únicas. Por ejemplo, pueden ser varias pruebas a una misma persona.

De esas 89,430 pruebas hechas, según el DS, 41,701 son moleculares. No obstante, el Laboratorio Toledo dijo al CPI que la cifra de pruebas moleculares informadas entre los seis laboratorios que las ofrecen, hasta el 22 de mayo, ascendía a 86,500.

Mira aquí nuestra programación EN VIVO.

Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en App Store y Google Play.