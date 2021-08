Cronología caso México | Vista de hermanos puertorriqueños sería este lunes

Como una película de horror. Desde Cancún, México, dos hermanos puertorriqueños y sus padres viven una pesadilla desde el pasado 28 de junio, luego de que fuesen señalados por una menor de 17 años, quien alega haber sido violada por los jóvenes.

Luis y Erick Zapata de 18 y 19 años, quienes permanecen detenidos en una prisión mexicana, enfrentan cargos por agresión sexual. Telenoticias se encuentra destacado desde Cancún para seguir el proceso judicial de cerca.

Ansiosos los padres para poder abrazarlos.

Los padres insisten en que sus hijos son inocentes y alegan que pudieron haber sido víctimas de un esquema de extorsión por la Policía local. Esta es la cronología del caso:

Lo más reciente: Vista sería este lunes 9 de agosto

Aunque se esperaba que la audiencia de los jóvenes se llevaría el viernes o este sábado,7 de agosto, se pospuso nuevamente por supuesto ataponamiento de casos. La vista se llevaría a cabo el lunes, confirmó a Telenoticias, el padre de los jóvenes, Luis Zapata.

"Eso es una audiencia de seguimiento para demostrar las pruebas que tenemos y los que tiene Fiscalía. Ahí, si el juez decreta que está bien, pues desestiman los cargos… Hasta ahora esa es la expectativa", dijo.

La denuncia

El 29 de junio, medios mexicanos reseñaron que una menor mexicana - que se hospedaba en el mismo hotel que la familia- alegó a las autoridades que mientras caminaba por la playa, dos hombres se le acercaron, la llevaron a una palmera y mediante fuerza abusaron sexualmente de ella.

Tras presuntamente ser agredida, llamó a una de sus amistades para pedir auxilio a la seguridad privada del hotel, quienes retuvieron a los dos puertorriqueños para luego entregarlos a los agentes de la Policía.

“La alegación de ella es que la amarraron. Dijo veinte cosas. Ella los invitó hasta para su cuarto”, alegó Zapata.

Son dos hermanos. Aseguran que son inocentes y que fueron víctimas de un esquema de extorsión.

Departamento de Estado de Puerto Rico se comunica con las autoridades mexicanas

Tras las denuncias, el secretario de Estado adjunto, Félix Lizasuaín, indicó a este medio que el departamento abrió canales de comunicación con las autoridades mexicanas.

“No tengo duda que estos jóvenes les asistirá un proceso justo e imparcial”, expresó.

Sin embargo, esa misma es una de las preocupaciones de la familia, quienes sospechan que los muchachos fueron entrampados como parte de una extorsión para exigir dinero a cambio de retirar los cargos.

“Parece que por ahí va la movida. Como tratar de pedirnos dinero, pero como mi esposa se puso complicada ellos como que le bajaron”, alegó Zapata. Añadió que dentro del centro del detención hay hermetismo por parte de las autoridades, quienes presuntamente se negaron a dar sus nombres y número de placas.

Mañana se enfrentarán a una vista judicial para determinar si la investigación continúa o les retiran los cargos.

"Hay contradicciones" | Padres solicitan un nuevo abogado

El 30 de junio, Luis Zapata y Marelys Hernández, los padres de los jóvenes, solicitaron que se pospusiera la vista preliminar que estaba pautada a comenzar ese día. Esto, debido a que habían solicitado la asistencia de un nuevo abogado, tras desconfiar del que les fue asignado por el estado.

"Toda la evidencia los saca de la escena", expresó el padre de los jóvenes.

Hermanos permanecen detenidos en condiciones infrahumanas

Marelys Hernández, madre de Luis y Erick Zapata, narró a Hoy Día Puerto Rico entre lágrimas el calvario que vive la familia tras el arresto de sus hijos, y denunció las condiciones infrahumanas en las que se encuentran en la celda mexicana.

"Vemos al mayor que yo lo abrazo. Él es bien grande, y yo le podía pasar mis manos dos veces porque sus huesos.....eso era horrible...Cuando yo ví a ese nene, los huesos todos se le salían porque no había comido nada.", dijo llorosa.

"El chiquito me dijo: "Se me está cayendo mucho el pelo, y mira cómo tengo la cara mami". A esta pues, Dios me dio ese valor, y le dije que eso es normal. Pero el mayor estaba súper decaído, y era el más que me preocupaba. Siempre me dice "sácame de aquí" cuando nos vamos"

Entre lágrimas, habla sobre las condiciones infrahumanas en las que se encuentran sus hijos.

"La evidencia que hay es ninguna"

El abogado de la familia trabaja a todo vapor en busca de evidencia exculpatoria. Como pieza principal, evalúan las imágenes captadas por las cámaras del hotel. Según Zapata, lo único que vincula a sus hijos con la alegada agresión es el testimonio de la joven.

“La evidencia que hay es ninguna. Lo único que vincula a los muchachos es la declaración de la muchacha, Más nada. En cuestión de pruebas no hay ni científicas. Las versiones son contradictorias. Hubo un arresto ilegal. Hay un montón de cosas.", señaló el progenitor.

“Estamos trabajando unas pruebas. Estamos en una etapa de investigación. Se están trabajando con unos peritos en la escena, verificando los videos.”, expresó.

Indicó -además- que hubo varias irregularidades con el arresto. Una de estas es que no le leyeron sus derechos ni notificaron de su arresto al consulado.

“El abogado también está trabajando un amparo para los derechos que les violaron.", dijo.

El padre alega que hay versiones que se contradicen e irregularidades en el arresto.

Juez no halla evidencia de violación

Los hermanos se enfrentaron a una vista judicial a finales de junio, donde un juez resolvió que no existía evidencia de violación, por lo que redujo el delito aplicable a “abuso sexual” o “actos lascivos”.

Vista preliminar el 5 de agosto

La familia se prepara para la vista preliminar el 5 de agosto, pautada para las 3:00 p.m., esperando salir airosos y dejar atrás el calvario que viven hace más de un mes.

Posponen vista de audiencia

La familia informó a Telenoticias que la vista de audiencia fue pospuesta para que las partes cumplan con el plazo de entrega de evidencia.

"Sé que los nenes ya me los dan a más tardar el sábado", dijo confiada Hernández.

Padres afirman que nueva evidencia asegura que los jóvenes serán liberados esta semana.

Abogado dice estar convencido de la inocencia de los jóvenes

El abogado, Miguel Rivera, manifestó a Telenoticias estar convencido de la inocencia de los jóvenes, señalando que gracias a las pruebas que tiene en su poder, puede estar seguro de que el hecho no sucedió.

“Totalmente seguro, y no solamente es un dicho subjetivo o una creencia de forma aislada que nosotros como abogados podemos tener. Nuestra teoría del caso que establecimos desde un principio la logramos fortalecer con los datos de todos los peritos que intervinieron.”, indicó.

“No tenemos mayor duda de que el hecho no sucedió. En ese sentido yo considero lejos de estar fabricado, es que simplemente no existió.”, aseguró.

La defensa se dispone a radicar un recurso que de ser acogido por el juez, tendría el efecto de una sentencia de inocencia. Es decir, los jóvenes podrían quedar en libertad este fin de semana.

"El hecho no sucedió". Esperan que salgan en libertad este sábado.

Amenaza

La madre de los jóvenes detenidos denunció -ahogada en llanto- que el director del centro penal, José Delgado, lanzó una amenaza contra sus hijos.

"Te callas, aquí el que mando soy yo", contó que le dijo el hombre.

"Dijo que iba a sacar a los nenes para la población regular, para que vieran como eran las cárceles en México", dijo sumamente angustiada.

Hernández pidió oraciones para sus hijos y advirtió que, de algo pasarles, responsabiliza directamente a Delgado.

"Dijo que iba a sacar a los nenes para la población regular, para que vieran como eran las cárceles en México", dijo sumamente angustiada la madre de los adolescentes.

Más de Telemundopr.com

Mira aquí nuestra programación en vivo. Descarga nuestra aplicación móvil, disponible en el App Store y Google Play.