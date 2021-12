Cuerpo de Bomberos recibe a 140 nuevos integrantes

El gobernador Pedro Pierluisi y el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, conmemoraron el lunes la graduación de la Academia de Bomberos del Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico con 140 cadetes, que tomaron adiestramientos por ocho semanas y fueron asignados a distintas partes de la Isla.

“Hoy es un gran día porque finalmente hemos logrado reclutar a 140 nuevos bomberos que con mucha energía y dedicación hoy se unen al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. Los bomberos en nuestra Isla tienen una larga trayectoria de servicio en todas las comunidades de Puerto Rico. Al igual que múltiples otros primeros respondedores, arriesgan sus vidas para salvar la vida y propiedad de nuestro pueblo. Me place poder acompañarles aquí para resaltar los logros de este grupo de hombres y mujeres dedicados, que han respondido al llamado de nuestro pueblo de servir”, sostuvo el gobernador en conferencia de prensa.

El primer ejecutivo añadió que, “a principios de este año defendí con éxito ante la Junta de Supervisión un aumento de sueldo que se legisló el pasado año y que la Junta trató de impedir que se implementara. Además, me aseguré de que todos los bomberos recibieran el Premium Pay por su trabajo durante la pandemia y asigné fondos para nuevos equipos y para mejoras en las estaciones. También me comprometí con que se lograra esta academia de reclutamiento para asegurar que tengamos el personal necesario para atender las emergencias de nuestro pueblo. Y he sido claro de que voy a seguir luchando para hacerle mayor justicia salarial a todos los bomberos según nuestra situación fiscal siga mejorando”.

Por su parte, el secretario del DSP indicó que, “desde el 2016, no se llevaba a cabo una academia para reclutar bomberos. El DSP y el Negociado del Cuerpo de Bomberos trabajamos desde enero para poder contar con más de estos primeros respondedores dedicados a proteger vidas y propiedades de incendios. Estos nuevos compañeros ya han tenido que trabajar en escenas, y han demostrado su compromiso con su labor y con Puerto Rico”.

El comisionado interino del Negociado del Cuerpo de Bomberos, Marcos Concepción Tirado, explicó que la mayoría de los nuevos bomberos pasarán a estaciones en la zona metropolitana, donde más necesidad de personal hay, pero también hay tres residentes de Culebra que trabajarán allí, y cuatro de Vieques.

“En la Academia, se adiestraron acorde con la normativa del National Fire Protection Association (NFPA), con un total de 320 horas en un periodo de ocho semanas con disciplinas como control de incendios, adiestramiento para el control y extinción de incendios, equipos de respiración, entre otros. Además, obtienen la certificación de Primeros Auxilios, Materiales Peligrosos Operacional y Bombero Forestal”, indicó Concepción Tirado.

Como parte de los adiestramientos conducentes a certificarse como Bomberos Nivel 1, también se incluyeron diez manejadores de emergencia de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del municipio de Guaynabo.

Dicho Municipio colaboró con el Negociado del Cuerpo de Bomberos a proveer equipo, transporte, alimentos y apoyo a la Academia, y la American University en Bayamón prestó sus salones de clases para poder llevarla a cabo. También se ofrecieron cursos en la Academia de Bomberos en Salinas.