Dagmar Rivera agradece mensajes de pronta recuperación

La animadora de Día a Día, Dagmar Rivera, agradeció este viernes los mensajes de pronta recuperación, tras haber sufrido la pasada semana una caída que resultó en una fractura en su hombro izquierdo.

"Esta es la razón por la cual he tenido que ausentarme del programa. Como es mi costumbre, estoy siguiendo al pie de la letra las instrucciones médicas para así recuperarme y volver a compartir con ustedes", compartió Rivera.

Anunció, además, que su presentación pautada el 29 de septiembre en el Café Teatro Monero ha sido reprogramada para el domingo 16 de febrero a las 4:30 pm.

"Agradezco profundamente su preocupación, cariño y buenos deseos de una pronta recuperación que me han mostrado a través de mis plataformas sociales. Su apoyo siempre me llena de alegría y me da fuerzas para seguir adelante. ¡Nos vemos pronto!", finalizó.