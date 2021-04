Dalmau envía carta al Congreso en reclamo de espacio del ELA

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, advirtió el martes, que cualquier consulta futura que excluya la opción del Estado Libre Asociado (ELA) y su capacidad de desarrollo, no contará con el respaldo del PPD ni tendrá posibilidad alguna de ser legislada en Puerto Rico a nivel local.

Asimismo, el también presidente del Senado, envió una carta a al presidente de la Comisión de Recursos federal, Raúl Grijalva, y se le hará llegar a todos los miembros de la Comisión -que mañana miércoles celebrarán una vista pública sobre dos proyectos de estatus- en la que expresa la posición del Partido Popular sobre los proyectos toda vez que la organización política fue excluida deliberadamente de las vistas.

“En el día de hoy, estamos enviando una carta con la posición institucional del PPD en relación a ambos proyectos radicados. Sobre el proyecto de estadidad, denunciamos que este no ofrece respuestas concretas sobre temas importantes, tales como: el impacto de las contribuciones federales, las obligaciones del pago de deuda al reducirse los ingresos del fondo general y la ausencia de un plan de transición detallado. En el caso del proyecto de la asamblea de estatus, como está redactado, la medida diseña una votación entre solo dos fórmulas: la estadidad y la independencia, porque la opción de la libre asociación, bajo el crisol del gobierno federal, es una modalidad de independencia que no garantiza la ciudadanía americana por nacimiento. Y, además, el Estado Libre Asociado no es mencionado expresamente como una opción válida. Por esa razón, esa medida requiere cambios”, expresó el presidente del PPD en comunicación escrita.

El dirigente popular sostuvo que si bien el proyecto de las congresistas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez “contiene importantes adelantos -como la creación de un comité bilateral de negociación y un procedimiento expedito de respuesta congresional- la realidad es que las secciones tres (3) y la cinco (5) del proyecto, necesitan enmiendas amplias porque, en su diseño, hace inoficioso y prácticamente imposible seleccionar un determinado grupo de delegados sin filtros ni criterios de orientación a los electores”, indicó.

Además, en su redacción, se excluye la posibilidad de presentarle al electorado una propuesta del desarrollo del Estado Libre Asociado y eso sería inaceptable.

“En cuanto al proyecto H.R. 1522, que reclama la admisión de Puerto Rico como estado, la posición del Partido Popular Democrático es que ese proyecto de ley es uno muy defectuoso. El mismo, concedería la admisión de la isla como un estado con un simple voto mayoritario no informado, sin haber estudiado y orientado a los votantes (ni al Congreso) sobre el impacto de introducir impuestos federales en Puerto Rico y su efecto sobre las industrias y comercios; lo que provocaría la pérdida de miles de empleos debido a los aumentos contributivos”, expresó Dalmau Santiago en su carta enviada hoy a los miembros del Comité de Recursos de la Cámara federal.

“La Oficina General de Contabilidad (GAO) advirtió en 2014 que, de convertirse en estado, Puerto Rico tendría que bajar sus tasas impositivas locales para acomodarse a los impuestos federales, provocando así una reducción de los ingresos fiscales para los gastos del gobierno estatal. De ser así, una reducción de ingresos al fondo general del gobierno de Puerto Rico, no solo tendría efectos adversos sobre la nómina de empleados públicos, sino que, al reducirse los ingresos de ese fondo, se reduce también la capacidad de pago de las obligaciones de la deuda pública que, precisamente, negocia al presente la Junta de Supervisión Fiscal por mandato del Congreso”, añade en su misiva el dirigente popular.

Sobre la participación futura del PPD en procesos congresionales, el presidente del PPD advirtió que hasta que no haya una acción afirmativa del Comité en incluir una opción del ELA desarrollado, el PPD concentrará sus esfuerzos en trabajar una legislación local a ser presentada próximamente.

“Si estos proyectos de ley avanzan más allá de lo que parece ser una audiencia de cortesía, y llegaran, en efecto, a un proceso de redacción final para ser sometido al pleno (Markup Session) entonces, el Partido Popular Democrático, estará en disposición de someter nuestro parecer y las enmiendas a ser presentadas en el momento oportuno”, le expresa Dalmau Santiago a los miembros republicanos y demócratas que componen la comisión congresional.

En la misiva, además, el presidente del PPD aclara que, si bien hay miembros del PPD participando de las vistas, lo hacen en su carácter personal y no institucional.