De cara a la temporada de huracanes: DACO actualiza precios para la “canasta de emergencia”

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, informó este martes que, como parte de los preparativos para la temporada de huracanes, la agencia recopiló los precios promedio de productos de primera necesidad en épocas de emergencia.

Dichos productos se incluyeron en una Orden de Monitoreo de DACO, con el fin de poder seguir de cerca el comportamiento de precios en el mercado, y actualizar los promedios periódicamente, indicó Rivera Rodríguez en una comunicación escrita.

¿A qué se debe? El secretario de la agencia explica.

“Esta iniciativa la comenzamos en mayo, como parte de los preparativos del DACO de cara a la temporada de huracanes. Buscamos cubrir dos bases; primero, informar a los consumidores, para que puedan prepararse e ir armando su canasta de emergencia y segundo, asegurarnos de que no se den aumentos inesperados o injustificados cuando lleguen alertas o avisos de algún fenómeno atmosférico”, explicó el Secretario del DACO.

Según los cálculos realizados por la División de Estudios Económicos del DACO, con los datos recabados entre el 18 y 2l de junio, en lo que respecta a los productos alimenticios, la canasta de emergencia reflejaba una inversión promedio de $203.09 para una familia de cuatro personas; $287.37 para seis personas, $375.36 para ocho y $480.19 para 10 personas.

El secretario del departamento, Edan Rivera Rodríguez, llega a Día a Día.

Las cifras informadas por el DACO fueron establecidas tomando en consideración la preparación para cinco días. A tales valores habría que sumarles un promedio de $100 para “otros productos de primera necesidad” (agua, hielo, gas, carbón, baterías y velas).

“En lo que respecta a los alimentos, la lista la obtuvimos del Plan de Alimentación Saludable para Emergencias en Puerto Rico, elaborada por la Comisión de Alimentación y Nutrición, adscrita al Departamento de Salud”, aclaró Rivera Rodríguez, acotando que “a ese listado le añadimos otro tipo de productos que también declaramos como de primera necesidad durante la temporada, como son el agua, el hielo, las baterías, las velas, el gas propano y el carbón”, sostuvo Rivera Rodríguez.

El secretario Edan Rivera Rodríguez orienta en "Día a Día".

La lista comprendida en la “canasta de emergencia” incluye varios grupos de alimentos: como son: cereales y farináceos (preparados y listos para comer, incluido el arroz, el pan y las galletas); hortalizas o vegetales y legumbres (enlatados); frutas (en latas, jugos y néctares); proteínas enlatadas (pollo, jamón, jamonilla, atún, salmón, sardinas, corned beef, salchichas, y otros); y lácteos (leches y “cheese spread”).

“Exhortamos a los consumidores a que se preparen con tiempo, y tengan en su alacena los productos no perecederos que componen la canasta de emergencia. No esperen a que haya una alerta inminente para salir a hacer compras, y vean con recelo información que les llegue de fuentes no oficiales”, destacó el secretario.

Rivera Rodríguez indicó que la Orden de Monitoreo del DACO les permitirá seguir de cerca el comportamiento en precios de todos los productos que componen la canasta de emergencia. “Este sistema lo contemplamos precisamente como una medida de prevención, en beneficio de los consumidores. Con este monitoreo podremos identificar más rápidamente las fluctuaciones en los precios; y si no hay condiciones que las justifiquen, intervendremos según corresponda”, concluyó.

