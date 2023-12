Demandan a matrimonio de Bayamón por estructura ilegal en Bahía de Jobos

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y el Municipio de Salinas presentaron un interdicto contra un matrimonio de Bayamón que ocupan un predio de terreno en la reserva natural Bahía de Jobos, informó el domingo la secretaria Anaís Rodríguez Vega.

El interdicto va dirigido contra la sociedad de bienes gananciales compuesta por Pablo Vergara Ramos y Judith Agnes Rivera Díaz, con residencia en Bayamón. Ambos fueron parte de la demanda que la agencia radicó el el 28 de abril de 2022. Vergara Ramos y Rivera Díaz junto a otras personas y corporaciones fueron demandadas por la agencia para que fueran desalojadas y se removiera o demoliera cualquier estructura que construyeron en el lugar.

El juez superior Josian J. Rivera Torres, de la sala 303 del Centro Judicial de Guayama, citó una vista inicial que se llevará a cabo el próximo 18 de enero a las 3:00 pm mediante videoconferencia.

Enfrentan hasta tres años de cárcel.

“Continuamos activos y decididos a enfrentar, y erradicar, cualquier actividad que viole las leyes ambientales. Nuestro mensaje es claro, no habrá tolerancia para el aprovechamiento indebido de nuestros espacios naturales. Este es nuestro deber ineludible y nuestra firme promesa a la ciudadanía”, dijo Rodríguez Vega en declaraciones escritas.

En el interdicto estatutario se solicita la paralización permanente del uso de la estructura so pena de desacato; la demolición de toda estructura construida en la propiedad dentro de un término razonable que no exceda los 30 días, sujeto a la aprobación del DRNA y cualquier otra recomendación de la agencia, so pena de desacato y se conceda a los demandantes cualquier otro remedio que se estime pertinente.

“Los demandados edificaron unas obras dentro de una propiedad identificada como el Solar #37, ubicado en el Camino los Indios, sector Las Mareas, en Salinas. La construcción consiste de una estructura en cemento de un piso montada en columnas; un muelle pequeño; una columna de toma de luz con contador; un portón de acceso construido en acero galvanizado y madera y en los alrededores con verja de alambre eslabonado con zapata en concreto. La medida de este solar es de 1,625.45 metros cuadrados", explicó la secretaria.

Sin embargo, no existe ninguna solicitud ni aprobación de permiso expedida por el Consorcio de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas (CCVS) ni por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) para dichas obras, según requiere la Regla 3.2.1. del Reglamento Conjunto para la Evaluación y Expedición de Permisos Relacionados con el Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios, vigente al momento de la construcción”, finalizó.