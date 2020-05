Denuncian desalojo forzoso de vivienda a estudiantes universitarios en medio de la emergencia

El Colectivo de Estudiantes Residentes del edificio de vivienda estudiantil, ResiCampus ubicado dentro del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR), denunció este viernes que la universidad, supuestamente, insiste en desalojarlos de sus viviendas este domingo, 31 de mayo, en medio de la emergencia del coronavirus.

“En medio de la emergencia de salud pública que enfrentamos, que ha cobrado la vida de al menos 132 personas, con una cifra de contagios que ya va por 3,647, y donde el gobierno ha exigido que nos mantengamos en nuestros hogares para prevenir el contagio del COVID-19, la Universidad de Puerto Rico quiere dejar sin techo seguro a decenas de estudiantes cuya única alternativa de vivienda es el ResiCampus. Hemos recibido cartas de la administración indicándonos que tenemos hasta este domingo 31 de mayo para desalojar nuestras viviendas, amenazándonos con desactivar nuestras tarjetas de acceso y cerrar el edificio, y muchos no tenemos a dónde ir”, expresó Gabriela Ulloa, estudiante y residente de la vivienda universitaria en comunicación escrita.

“La situación es muy alarmante e insensible. Si ResiCampus cierra sus puertas este domingo, muchos estudiantes, tanto extranjeros como locales, nos encontramos vulnerables y en la calle porque hemos perdidos empleos, ingresos, amigos y familiares; no tenemos de donde costear comida, y mucho menos un nuevo hospedaje, muchos ya han realizado arduas, desesperadas y diversas gestiones para conseguir hospedaje alterno, sin fruto alguno. Lo único que tenemos seguro es que ya al lunes, 1 de junio, muchos deambularemos las calles de Rio Piedras y/o dormiremos en la calle o en nuestros carros”, manifestó, Coralys Rodríguez De Jesús, otro estudiante-residente afectado.

Añadieron que, muchos de los estudiantes son estudiantes internacionales que tienen dificultades para regresar a sus países, sean porque sus países han cerrado fronteras y se han cancelado muchos vuelos internacionales, o porque, ante la situación precaria de éstos actualmente, no tendrían los recursos económicos para costear los gastos de viaje. Por otra parte, hay estudiantes que fueron víctimas de agresión sexual y el victimario es un familiar directo y/o persona que reside cerca de sus hogares. Otros son estudiantes que residen en lugares alejados a Rio Piedras y no tienen acceso a transportación o cuentan en sus hogares con internet y/o recursos económicos para continuar sus estudios desde esos espacios, en el caso de que continúe la pandemia y se determine que las clases serán en línea. También hay estudiantes que por su orientación sexual (LGBTTQ), han sido botados de sus hogares y no pueden regresar a los mismos.

“De no tomarse pronta acción, muchos de estos estudiantes están destinados a deambular por las calles de Puerto Rico y ser futuros candidatos en el incremento de las estadísticas de personas infectadas por el virus COVID-19 por falta de un lugar seguro para vivir, una higiene adecuada y la protección necesaria. En estos momentos tan difíciles, solo pedimos solidaridad, empatía y gestión; que acojan nuestra petición y nuestros llantos, que se le de a nuestra situación la seriedad que merece y nos permitan acceso a la educación superior (universitaria) que cada uno de nosotros, y cada puertorriqueño, merece”, finalizó Luis Enrique Vázquez, otro estudiante- residente.

