Denuncian que colegios privados no han recibido fondos federales por falta de un síndico en Educación

La presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico, Wanda Ayala de Torres, dijo este jueves en entrevista radial que no han recibido fondos federales del Cares Act y otros programas por la falta de un síndico en el Departamento de Educación.

“Como parte del proceso que lleva el Departamento de Educación hace ya un par de años, se le solicita de parte del Departamento de Educación federal la contratación de un monitor que supervise las transacciones de desembolsos finales, no solo de Cares Act, sino de muchas partidas de fondos federales”, dijo Ayala de Torres en Radio Isla.

“Fondos Cares proveía también para unos reembolsos por inversiones hechas en tecnología, que fue lo que sucedió básicamente el año pasado durante el verano, que para que todo el mundo poder ponerse en sintonía, para poder continuar con una educación de calidad de manera virtual, las escuelas, como no había los fondos de momento y había una promesa de reembolso sobre unos equipos, invirtieron en unos equipos tecnológicos para capacitar a sus maestros para que pudieran ofrecer este tipo de educación de calidad desde su casa, o desde donde fuera. Hicieron inversiones también en sus escuelas para que los maestros transmitieran desde la escuela. Y esa cantidad de dinero que era por reembolso por este tipo de compras tecnológicas también está aguantada en este paquete de Cares”, reclamó Ayala de Torres.

La Presidenta de la Asociación de Escuelas Privadas de Puerto Rico dijo que la pasada semana se comunicaron por carta con el gobernador Pedro Pierluisi, para dejarle “saber al señor Gobernador que estamos aguantados porque nuestras escuelas no han podido recibir los fondos de Cares Act. Hay todavía desembolsos de equipos que vienen” de un fondo de ayuda luego del paso del huracán María.

“Otro tipo de fondos que pueden ser posteriores, que sabemos que existen porque en reunión con la Comisionada Residente (Jenniffer González) se nos dejó saber de la cantidad de fondos adicionales que hay planificados por el Congreso, que incluyen a Puerto Rico, pero que no vamos a poder tener acceso a esos desembolsos de manera real, aunque hayamos hecho todo el proceso, hasta que no se finalice este proceso de nombramiento del monitor. Por qué eso sucede con las escuelas privadas, si las escuelas privadas no son las que están en sindicatura?, cuestionó Ayala de Torres.

Exigencia federal desde junio de 2019

Desde junio de 2019 el gobierno federal le exigió al Departamento de Educación en Puerto Rico que tuviera un síndico para garantizar el uso de los fondos que recibiera.

En abril de 2020, 10 meses después de la exigencia del gobierno federal, se seleccionó a la empresa Álvarez & Marsal para que actuara como síndico en Educación, pero no han llegado a un acuerdo en cuanto a lo que esa compañía va a cobrar por sus servicios.

En septiembre pasado el exsecretario de Educación, Eligio Hernández, dijo que el contrato con Álvarez & Marsal sería por un pago de entre 40 a 50 millones de dólares anuales.

Finalmente la cifra a pagar a Álvarez & Marsal por sus servicios durante cuatro años ronda los $150,000,000.

