Desestiman demanda contra la ex miss Mundo, Stephanie Del Valle

La demanda por presunto fraude contra la Miss Mundo 2016, Stephanie Del Valle, fue desestimada, según publicó en las redes sociales.

"Una vez más me levanto con la frente en alto comprobando que todos mis esfuerzos para hacer brillar una vez más a mi Pueblo de Puerto Rico fue lo correcto. Desestimaron las acusaciones hacia mí y mi equipo de trabajo. Esto no ha terminado, ahora es que comienza. Gracias a todas las personas que me apoyaron y nunca dudaron de mi integridad y verticalidad", escribió Del Valle en una publicación en Instagram.

La ex Miss Mundo había demandada por la empresa Puerto Rico With a Purpose L3C.

Según la demanda, decenas de proveedores locales que prestaron servicios a la organización del Certamen Miss World Puerto Rico 2021 estaban a la espera y reclamando sus pagos debido a que Reignite Puerto Rico, la empresa coorganizadora local, supuestamente se había apropiado de al menos $1.2 millones provenientes de auspicios gubernamentales.

Posteriormente, Del Valle contrademandó a la empresa por más de $31 millones por alegada difamación y ocasionar daños morales.

En declaraciones escritas, la ex Miss Mundo aseguró que “el total de los fondos federales que el gobierno de Puerto Rico desembolsó por adelantado a Reignite Puerto Rico para la promoción de la isla a través de la celebración del evento Miss Mundo 2021, fueron congelados inmediatamente después de la cancelación del evento el pasado 16 de diciembre. Como resultado de la cancelación, los fondos han sido devueltos en su totalidad al Gobierno de Puerto Rico."

"Reiteramos al pueblo de Puerto Rico y al pueblo alrededor del mundo que mi fundación, ninguno de nuestros oficiales ni yo hemos cometido malversación o apropiación ilegal de fondos federales asignados por el Gobierno de Puerto Rico, como se alega en la demanda frívola y maliciosa. presentado ayer”, añadió.

Compungida agradeció a los que la apoyan y aseguró que seguirá con su meta de hacer brillar a Puerto Rico.